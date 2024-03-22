Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
«Свердловская область готова оказать любую необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул губернатор. Его слова передает telegram-канал «Свердловский пул».
Теракт произошел в концертном зале «Крокус-Сити Холл» 22 марта. Там неизвестные открыли огонь по людям. После выстрелов нападавшие бросили, предположительно, гранату или зажигательную шашку, в результате в здании начался пожар. ЦОС ФСБ сообщает о 40 погибших и более 100 пострадавших. Главное о произошедшем в «Крокус Сити Холле» — в текстовой онлайн-трансляции URA.RU.
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