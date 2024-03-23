Сергей Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 01:54 Размер текста - 17 +

Сергей Светлаков выразил соболезнования пострадавшим в теракте Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) чудом спасся при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он пришел на концерт группы «Пикник». «На мероприятии был Сергей Светлаков — он чудом выжил… Шоумен признавался, что является большим любителем группы „Пикник“ и старается регулярно ходить на их мероприятия», — передает Starhit. В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим в теракте. «Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — сказано в тексте. ЧП произошло 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Минздрав сообщил, что пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) чудом спасся при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он пришел на концерт группы «Пикник». «На мероприятии был Сергей Светлаков — он чудом выжил… Шоумен признавался, что является большим любителем группы „Пикник“ и старается регулярно ходить на их мероприятия», — передает Starhit. В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим в теракте. «Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — сказано в тексте. ЧП произошло 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Минздрав сообщил, что пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.