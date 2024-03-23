Сергей Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле»

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Интервью Сергея Светлакова журналисту информационного агентства URA.RU. 21 февраля 2024. Москва, светлаков сергей
Сергей Светлаков выразил соболезнования пострадавшим в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) чудом спасся при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он пришел на концерт группы «Пикник».

«На мероприятии был Сергей Светлаков — он чудом выжил… Шоумен признавался, что является большим любителем группы „Пикник“ и старается регулярно ходить на их мероприятия», — передает Starhit.

В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим в теракте. «Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — сказано в тексте.

ЧП произошло 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Минздрав сообщил, что пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) чудом спасся при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он пришел на концерт группы «Пикник». «На мероприятии был Сергей Светлаков — он чудом выжил… Шоумен признавался, что является большим любителем группы „Пикник“ и старается регулярно ходить на их мероприятия», — передает Starhit. В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим в теракте. «Мы живы… Всем здоровья. Соболезнования всем, кто пострадал… Это был ужас», — сказано в тексте. ЧП произошло 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». Террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Минздрав сообщил, что пострадавших везут в больницы Красногорска, Химки и Одинцово. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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