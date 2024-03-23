Возле здания посольства РФ проходит акция памяти о людях, погибших при теракте в «Крокусе» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Возле здания посольства РФ в Минске (Белоруссия) организован мемориал в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», минчане несут к нему цветы. Об этом сообщило посольство России в Беларуси.

«Прямо сейчас у здания Посольства России проходит акция памяти с участием представителей парламента, общественных организаций и объединений Беларуси», — говорится в посте российского посольства, опубликованном в telegram-канале . Жители Минска организовали мемориал и несут к нему цветы в память о людях, погибших при теракте в Красногорске.

Неизвестные устроили теракт в «Крокус Сити Холле», после чего подожгли здание. По официальным данным от ФСБ, на текущий момент известно о 40 погибших и более 100 пострадавших. Здание до сих пор охвачено пожаром, продолжает обрушаться кровля «Крокус Сити Холла». Главные новости о ЧП в «Крокусе» — в трансляции URA.RU.

Жители Минска несут цветы, чтобы почтить память погибших во время теракта Фото: telegram-канал «Посольство России в Беларуси» https://t.me/RusEmbassyMinsk/4118?single

Стихийный мемориал появился около посольства России в Белоруссии Фото: telegram-канал «Посольство России в Беларуси» https://t.me/RusEmbassyMinsk/4118?single