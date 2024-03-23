Власти сверяют данные по пострадавшим в ходе теракта в «Крокус сити холл»

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., воробьев андрей
Воробьев работает на месте трагедии в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

У здания «Крокус сити холла» прошло заседание оперштаба по сверке данных о пострадавших. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Провели оперативный штаб у Крокуса. Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки», — написал Воробьев в своем telegram-канале. По его словам, все действия штаб координирует с правоохранительным блоком.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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У здания «Крокус сити холла» прошло заседание оперштаба по сверке данных о пострадавших. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Провели оперативный штаб у Крокуса. Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки», — написал Воробьев в своем telegram-канале. По его словам, все действия штаб координирует с правоохранительным блоком. 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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