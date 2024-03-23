Власти сверяют данные по пострадавшим в ходе теракта в «Крокус сити холл»

У здания «Крокус сити холла» прошло заседание оперштаба по сверке данных о пострадавших. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Провели оперативный штаб у Крокуса. Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки», — написал Воробьев в своем
22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по посетителям концертного зала и кинули гранату или дымовую шашку, после чего начался пожар. В результате происшествия погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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