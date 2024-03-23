Депздрав Москвы раскрыл число госпитализированных после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

На 2:00 23 марта в списке значилось 80 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В списке граждан, которым понадобилась госпитализация в московские больницы после теракта в «Крокус сити холл» значится 80 человек. Об этом рассказал департамент здравоохранения города Москвы. «Опубликован список граждан, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения», — говорится в сообщений на сайте департамента здравоохранения Москвы . Список из 80 человек был актуален на 2:00 23 марта по московскому времени. В пятницу вечером после стрельбы и пожара, которые произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. В министерстве здравоохранения говорят о 115 человек госпитализированных. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В списке граждан, которым понадобилась госпитализация в московские больницы после теракта в «Крокус сити холл» значится 80 человек. Об этом рассказал департамент здравоохранения города Москвы. «Опубликован список граждан, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения», — говорится в сообщений на сайте департамента здравоохранения Москвы. Список из 80 человек был актуален на 2:00 23 марта по московскому времени. В пятницу вечером после стрельбы и пожара, которые произошли перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. По данным ФСБ, предварительно 40 человек погибли. В министерстве здравоохранения говорят о 115 человек госпитализированных. URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.