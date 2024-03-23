Пострадавшая при теракте в «Крокусе» рассказала, как спаслась

Пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холл» притворилась мертвой
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Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Террористы закрыли дверь в помещение, когда пожар усилился Фото:
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Девушка, пострадавшая во время теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала, что притворилась мертвой, чтобы спастись. Об этом говорится в материалах аппарата зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.

«Когда террористы стояли у выхода, они нас видели. Кто-то из них побежал обратно и начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вид, что умерла. А девушку рядом со мной убили, наверное», — приводятся слова пострадавшей в материалах аппарата. Об этом пишут РИА Новости.

По словам девушки, далее пожар в здании усилился, а нападавшие закрыли дверь в помещение. Через какое-то время ей удалось выбраться. Поняв, что никого вокруг нет, пострадавшая вышла на улицу.

Теракт произошел вечером 22 марта. Первые сообщения о происшествии начали поступать в 20:09 по московскому времени. В результате теракта погибли 60 человек и более 100 пострадали.

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Девушка, пострадавшая во время теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала, что притворилась мертвой, чтобы спастись. Об этом говорится в материалах аппарата зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. «Когда террористы стояли у выхода, они нас видели. Кто-то из них побежал обратно и начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вид, что умерла. А девушку рядом со мной убили, наверное», — приводятся слова пострадавшей в материалах аппарата. Об этом пишут РИА Новости. По словам девушки, далее пожар в здании усилился, а нападавшие закрыли дверь в помещение. Через какое-то время ей удалось выбраться. Поняв, что никого вокруг нет, пострадавшая вышла на улицу. Теракт произошел вечером 22 марта. Первые сообщения о происшествии начали поступать в 20:09 по московскому времени. В результате теракта погибли 60 человек и более 100 пострадали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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