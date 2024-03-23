Пострадавшая при теракте в «Крокусе» рассказала, как спаслась

Девушка, пострадавшая во время теракта в Подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала, что притворилась мертвой, чтобы спастись. Об этом говорится в материалах аппарата зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой.
«Когда террористы стояли у выхода, они нас видели. Кто-то из них побежал обратно и начал стрелять по людям. Я упала на пол и сделала вид, что умерла. А девушку рядом со мной убили, наверное», — приводятся слова пострадавшей в материалах аппарата. Об этом пишут РИА Новости.
По словам девушки, далее пожар в здании усилился, а нападавшие закрыли дверь в помещение. Через какое-то время ей удалось выбраться. Поняв, что никого вокруг нет, пострадавшая вышла на улицу.
Теракт произошел вечером 22 марта. Первые сообщения о происшествии начали поступать в 20:09 по московскому времени. В результате теракта погибли 60 человек и более 100 пострадали.
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