Всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» эвакуировали

Вертолеты завершили работу по тушению пожара в «Крокус Сити Холле», сообщают журналисты
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Всех пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» эвакуировали с места трагедии. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.
«Все пострадавшие в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ эвакуированы с места ЧП», — передал корреспондент ТАСС. По его словам, вертолеты завершили работу по тушению пожара.
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