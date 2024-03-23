Всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» эвакуировали

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Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, вертолет, оцепление, дпс, скорая помошь, крокус-сити
Вертолеты завершили работу по тушению пожара в «Крокус Сити Холле», сообщают журналисты Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Всех пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» эвакуировали с места трагедии. Об этом сообщают корреспонденты с места событий.

«Все пострадавшие в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ эвакуированы с места ЧП», — передал корреспондент ТАСС. По его словам, вертолеты завершили работу по тушению пожара.

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Всех пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» эвакуировали с места трагедии. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. «Все пострадавшие в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ эвакуированы с места ЧП», — передал корреспондент ТАСС. По его словам, вертолеты завершили работу по тушению пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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