Всех пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» эвакуировали

23 марта 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Вертолеты завершили работу по тушению пожара в «Крокус Сити Холле», сообщают журналисты Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Всех пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» эвакуировали с места трагедии. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. «Все пострадавшие в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ эвакуированы с места ЧП», — передал корреспондент ТАСС. По его словам, вертолеты завершили работу по тушению пожара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всех пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» эвакуировали с места трагедии. Об этом сообщают корреспонденты с места событий. «Все пострадавшие в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ эвакуированы с места ЧП», — передал корреспондент ТАСС. По его словам, вертолеты завершили работу по тушению пожара.