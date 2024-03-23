Якушев дал поручение уральским губернаторам после теракта в «Крокус Сити Холле»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поручил губернаторам провести в субъектах округа заседания антитеррористических комиссий для определения правил проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.
«Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах УрФО заседания антитеррористических комиссий, на которых определить порядок проведения массовых мероприятий, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте», — говорится в telegram-канале UrFO_INFO. Дополнительно будут рассмотрены меры безопасности на железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также в аэропортах.
Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям из автоматов и подожгли здание. Якушев назвал злоумышленников «нелюдями». В Свердловской области из-за трагедии также отменили развлекательные мероприятия на ближайшее время.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.