Якушев дал поручение уральским губернаторам после теракта в «Крокус Сити Холле»

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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Владимир Якушев поручил принять дополнительные меры для безопасности передвижения на транспорте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поручил губернаторам провести в субъектах округа заседания антитеррористических комиссий для определения правил проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда.

«Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах УрФО заседания антитеррористических комиссий, на которых определить порядок проведения массовых мероприятий, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте», — говорится в telegram-канале UrFO_INFO. Дополнительно будут рассмотрены меры безопасности на железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также в аэропортах.

Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям из автоматов и подожгли здание. Якушев назвал злоумышленников «нелюдями». В Свердловской области из-за трагедии также отменили развлекательные мероприятия на ближайшее время.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поручил губернаторам провести в субъектах округа заседания антитеррористических комиссий для определения правил проведения массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда. «Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах УрФО заседания антитеррористических комиссий, на которых определить порядок проведения массовых мероприятий, а также принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на транспорте», — говорится в telegram-канале UrFO_INFO. Дополнительно будут рассмотрены меры безопасности на железнодорожных и автомобильных вокзалах, а также в аэропортах. Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям из автоматов и подожгли здание. Якушев назвал злоумышленников «нелюдями». В Свердловской области из-за трагедии также отменили развлекательные мероприятия на ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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