Полпред Якушев назвал «нелюдями» тех, кто расстреливал людей в «Крокус Сити Холле»

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал «нелюдями» мужчин с автоматами, напавших на гостей концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. От лица всех уральцев он выразил соболезнования и выразил готовность оказать помощь.
«Нелюди расстреляли из автоматов жителей, которые пришли на концерт. Бесчеловечная жестокость. Большое горе для всей страны. Нет таких слов, чтобы описать чувства родных погибших, боль раненых. От себя лично и от лица всех жителей Уральского федерального округа выражаю искренние соболезнования близким невинных жертв», — заявил Якушев. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления и заявил, что уральцы готовы оказать помощь.
Теракт произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Неизвестные открыли огонь по людям, а после бросили, предположительно, гранату или зажигательную шашку, в результате в здании начался пожар. По предварительным данным, более 60 человек погибли, свыше ста пострадали. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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