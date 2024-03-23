Губернатор заявил об атаке БПЛА на нефтезаводы в Саратовской области

Губернатор Азаров: БПЛА атаковали Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ

23 марта 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Жертв и пострадавших в результате атак беспилотников не зафиксировано Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина ночью атаковала нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Самарской области беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. «Ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти», — приводит заявление Азарова telegram-канал SOVAINFO.RU. Глава региона отметил, что жертв и пострадавших в результате атак нет. Вторую атаку беспилотников — по Новокуйбышевскому НПЗ — удалось отбить. Там ущерба технологическому оборудованию нанесено не было. Ранее очевидцы сняли на видео пожар на одном из НПЗ. По их словам, перед возгоранием был слышан громкий хлопок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина ночью атаковала нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Самарской области беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. «Ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти», — приводит заявление Азарова telegram-канал SOVAINFO.RU. Глава региона отметил, что жертв и пострадавших в результате атак нет. Вторую атаку беспилотников — по Новокуйбышевскому НПЗ — удалось отбить. Там ущерба технологическому оборудованию нанесено не было. Ранее очевидцы сняли на видео пожар на одном из НПЗ. По их словам, перед возгоранием был слышан громкий хлопок.