Губернатор заявил об атаке БПЛА на нефтезаводы в Саратовской области

Губернатор Азаров: БПЛА атаковали Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Жертв и пострадавших в результате атак беспилотников не зафиксировано Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина ночью атаковала нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Самарской области беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти», — приводит заявление Азарова telegram-канал SOVAINFO.RU. Глава региона отметил, что жертв и пострадавших в результате атак нет.

Вторую атаку беспилотников — по Новокуйбышевскому НПЗ — удалось отбить. Там ущерба технологическому оборудованию нанесено не было.

Ранее очевидцы сняли на видео пожар на одном из НПЗ. По их словам, перед возгоранием был слышан громкий хлопок.

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Украина ночью атаковала нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Самарской области беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров. «Ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти», — приводит заявление Азарова telegram-канал SOVAINFO.RU. Глава региона отметил, что жертв и пострадавших в результате атак нет. Вторую атаку беспилотников — по Новокуйбышевскому НПЗ — удалось отбить. Там ущерба технологическому оборудованию нанесено не было. Ранее очевидцы сняли на видео пожар на одном из НПЗ. По их словам, перед возгоранием был слышан громкий хлопок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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