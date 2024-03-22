Мэр Екатеринбурга успокаивает горожан после теракта в «Крокус Сити Холле»

У организаторов теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» не получится вселить страх, власть предпринимает все необходимые меры безопасности, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшим.
«Нельзя назвать людьми тех, кто совершил этот страшный теракт. Екатеринбург вместе со всей страной разделяет горе и скорбь… Преступники хотят посеять панику и вселить страх, но у них ничего не получится. Губернатором принято решение об отмене развлекательных мероприятий. В ближайшее время он проведет заседание областной антитеррористической комиссии для принятия дополнительных мер безопасности в регионе. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — написал Орлов в своем telegram-канале.
Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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