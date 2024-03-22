22 марта 2024

Мэр Екатеринбурга успокаивает горожан после теракта в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к памятнику Георгию Жукову. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов попросил отнестись с пониманием к вводимым властями ограничениям Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

У организаторов теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» не получится вселить страх, власть предпринимает все необходимые меры безопасности, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшим.

«Нельзя назвать людьми тех, кто совершил этот страшный теракт. Екатеринбург вместе со всей страной разделяет горе и скорбь… Преступники хотят посеять панику и вселить страх, но у них ничего не получится. Губернатором принято решение об отмене развлекательных мероприятий. В ближайшее время он проведет заседание областной антитеррористической комиссии для принятия дополнительных мер безопасности в регионе. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — написал Орлов в своем telegram-канале.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.

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У организаторов теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» не получится вселить страх, власть предпринимает все необходимые меры безопасности, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он также выразил соболезнования родным и близким погибшим. «Нельзя назвать людьми тех, кто совершил этот страшный теракт. Екатеринбург вместе со всей страной разделяет горе и скорбь… Преступники хотят посеять панику и вселить страх, но у них ничего не получится. Губернатором принято решение об отмене развлекательных мероприятий. В ближайшее время он проведет заседание областной антитеррористической комиссии для принятия дополнительных мер безопасности в регионе. Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — написал Орлов в своем telegram-канале. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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