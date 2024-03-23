112: в РФ остановили автомобиль по ориентировке на террористов из «Крокуса»

Машину, проходящую по ориентировке, остановили в Брянской области
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В Брянской области остановили автомобиль, который походит по ориентировке на машину предполагаемых террористов, устроивших расстрел в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил telegram-канал 112.
«В Брянской области был остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке», — говорится в посте. Авторы указали, что четыре человека, находившиеся в машине, бросились в бега, двоих удалось задержать. Однако пока что нельзя говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Официальной информации о задержанных не приводилось.
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