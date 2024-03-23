112: в РФ остановили автомобиль по ориентировке на террористов из «Крокуса»

23 марта 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Машину, проходящую по ориентировке, остановили в Брянской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Брянской области остановили автомобиль, который походит по ориентировке на машину предполагаемых террористов, устроивших расстрел в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил telegram-канал 112. «В Брянской области был остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке», — говорится в посте. Авторы указали, что четыре человека, находившиеся в машине, бросились в бега, двоих удалось задержать. Однако пока что нельзя говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Официальной информации о задержанных не приводилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брянской области остановили автомобиль, который походит по ориентировке на машину предполагаемых террористов, устроивших расстрел в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил telegram-канал 112. «В Брянской области был остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке», — говорится в посте. Авторы указали, что четыре человека, находившиеся в машине, бросились в бега, двоих удалось задержать. Однако пока что нельзя говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Официальной информации о задержанных не приводилось.