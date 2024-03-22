В ХМАО отменили развлекательные мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле»

В ХМАО прошло заседание антитеррористической комиссии после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Губернатор округа Наталья Комарова поручила отменить все развлекательные мероприятия в регионе, сообщает официальный telegram-канал правительства округа.
«Губернатор Югры Наталья Комарова провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований», — говорится в сообщении «Югра Z Официально». Основные решения, принятые на заседании:
- отменены все развлекательные мероприятия в регионе;
- губернатор поручила всем службам и ведомствам усилить меры антитеррористической защищенности всех социальных и культурных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, предприятий ТЭК, многоквартирных домов. Особое внимание необходимо обратить на подступы к социальным объектам и объектам транспорта;
- правоохранительным органам поручено провести проверки антитеррористической защищенности и готовности личного состава;
- система здравоохранения и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности;
- обучение студентов вузов и ссузов 23—24 марта переведено в дистанционный формат;
- отменены мероприятия на территории общеобразовательных учреждений.
Крупные мероприятия — Зимние игры паралимпийцев и кинофестиваль «Дух Огня» — пройдут в закрытом формате, без болельщиков и зрителей. Церемонию открытия фестиваля в Ханты-Мансийске решено отменить. «Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников», — уточнили в правительстве.
Ранее URA.RU писало, что власти не планируют отменять кинофестиваль «Дух Огня» в ХМАО. Правительство планирует изменить его программу, мероприятие пройдет без зрителей.
По предварительным данным, в результате нападения неизвестных в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Вся информация о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.