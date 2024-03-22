В ХМАО отменили развлекательные мероприятия после теракта в «Крокус Сити Холле»

Власти ХМАО усиливают меры безопасности после теракта в Подмосковье Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В ХМАО прошло заседание антитеррористической комиссии после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Губернатор округа Наталья Комарова поручила отменить все развлекательные мероприятия в регионе, сообщает официальный telegram-канал правительства округа.

«Губернатор Югры Наталья Комарова провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований», — говорится в сообщении «Югра Z Официально». Основные решения, принятые на заседании:

отменены все развлекательные мероприятия в регионе;

губернатор поручила всем службам и ведомствам усилить меры антитеррористической защищенности всех социальных и культурных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, предприятий ТЭК, многоквартирных домов. Особое внимание необходимо обратить на подступы к социальным объектам и объектам транспорта;

правоохранительным органам поручено провести проверки антитеррористической защищенности и готовности личного состава;

система здравоохранения и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности;

обучение студентов вузов и ссузов 23—24 марта переведено в дистанционный формат;

отменены мероприятия на территории общеобразовательных учреждений.

Крупные мероприятия — Зимние игры паралимпийцев и кинофестиваль «Дух Огня» — пройдут в закрытом формате, без болельщиков и зрителей. Церемонию открытия фестиваля в Ханты-Мансийске решено отменить. «Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников», — уточнили в правительстве.

Ранее URA.RU писало, что власти не планируют отменять кинофестиваль «Дух Огня» в ХМАО. Правительство планирует изменить его программу, мероприятие пройдет без зрителей.

По предварительным данным, в результате нападения неизвестных в «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек. Вся информация о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.