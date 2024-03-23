В Москве толпы людей сдают кровь для пострадавших в «Крокусе»: фото и видео

Центр крови имени Гаврилова в Москве уже принял более 500 доноров

23 марта 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Сдача крови может продлиться в случае необходимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Жители Москвы массово приходят в Центр крови имени Гаврилова, чтобы сдать кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Редакция URA.RU выражает соболезнования семьям погибших в ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В материале собраны фото и видео обстановки у Центра крови. По информации корреспондента URA.RU, уже больше 500 человек сдали кровь для раненых. Сдача продлится до 13:30, однако в случае необходимости ее продлят. Очередь в Центр крови имени Гаврилова в Москве URA.RU Телефоны открытых горячих линий: Для поиска пострадавших или не выходящих на связь близких обращайтесь на горячую линию правительства Московской области 8 (800) 550-50-30

Горячая линия департамента здравоохранения Москвы 8 (499)251-45-03

Для получения психологической помощи Горячая линия МЧС России 8 (800) 775-17-17 Адреса пунктов сдачи крови: Донорский центр на Беговой — улица Поликарпова, д. 14, стр. 1;

Донорский центр Царицыно — улица Бакинская, 31;

Донорский центр на Шаболовской — улица Шаболовка, 57. Больше 500 человек сдали кровь URA.RU Сдача крови может продлиться в случае необходимости URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Москвы массово приходят в Центр крови имени Гаврилова, чтобы сдать кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Редакция URA.RU выражает соболезнования семьям погибших в ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В материале собраны фото и видео обстановки у Центра крови. По информации корреспондента URA.RU, уже больше 500 человек сдали кровь для раненых. Сдача продлится до 13:30, однако в случае необходимости ее продлят.