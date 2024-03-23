В Москве толпы людей сдают кровь для пострадавших в «Крокусе»: фото и видео

Сдача крови может продлиться в случае необходимости
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Жители Москвы массово приходят в Центр крови имени Гаврилова, чтобы сдать кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Редакция URA.RU выражает соболезнования семьям погибших в ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В материале собраны фото и видео обстановки у Центра крови.
По информации корреспондента URA.RU, уже больше 500 человек сдали кровь для раненых. Сдача продлится до 13:30, однако в случае необходимости ее продлят.
Очередь в Центр крови имени Гаврилова в Москве
Телефоны открытых горячих линий:
- Для поиска пострадавших или не выходящих на связь близких обращайтесь на горячую линию правительства Московской области 8 (800) 550-50-30
- Горячая линия департамента здравоохранения Москвы 8 (499)251-45-03
- Для получения психологической помощи Горячая линия МЧС России 8 (800) 775-17-17
Адреса пунктов сдачи крови:
- Донорский центр на Беговой — улица Поликарпова, д. 14, стр. 1;
- Донорский центр Царицыно — улица Бакинская, 31;
- Донорский центр на Шаболовской — улица Шаболовка, 57.
Больше 500 человек сдали кровь
Сдача крови может продлиться в случае необходимости
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