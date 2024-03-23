В Москве толпы людей сдают кровь для пострадавших в «Крокусе»: фото и видео

Центр крови имени Гаврилова в Москве уже принял более 500 доноров
© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача крови может продлиться в случае необходимости Фото:
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Жители Москвы массово приходят в Центр крови имени Гаврилова, чтобы сдать кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Редакция URA.RU выражает соболезнования семьям погибших в ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В материале собраны фото и видео обстановки у Центра крови.

По информации корреспондента URA.RU, уже больше 500 человек сдали кровь для раненых. Сдача продлится до 13:30, однако в случае необходимости ее продлят.

Очередь в Центр крови имени Гаврилова в Москве
Очередь в Центр крови имени Гаврилова в Москве

Телефоны открытых горячих линий:

  • Для поиска пострадавших или не выходящих на связь близких обращайтесь на горячую линию правительства Московской области 8 (800) 550-50-30
  • Горячая линия департамента здравоохранения Москвы 8 (499)251-45-03
  • Для получения психологической помощи Горячая линия МЧС России 8 (800) 775-17-17

Адреса пунктов сдачи крови:

  • Донорский центр на Беговой — улица Поликарпова, д. 14, стр. 1;
  • Донорский центр Царицыно — улица Бакинская, 31;
  • Донорский центр на Шаболовской — улица Шаболовка, 57.
Больше 500 человек сдали кровь
Больше 500 человек сдали кровь
Сдача крови может продлиться в случае необходимости
Сдача крови может продлиться в случае необходимости

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Жители Москвы массово приходят в Центр крови имени Гаврилова, чтобы сдать кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Редакция URA.RU выражает соболезнования семьям погибших в ужасной трагедии в «Крокус Сити Холле» и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В материале собраны фото и видео обстановки у Центра крови. По информации корреспондента URA.RU, уже больше 500 человек сдали кровь для раненых. Сдача продлится до 13:30, однако в случае необходимости ее продлят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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