22 марта 2024

Мэр Нижнего Тагила объявил об отмене праздников вслед за губернатором

Мэр Нижнего Тагила отменил праздники из-за теракта в «Крокус Сити Холле»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президиум свердловского политсовета «Единой России». Екатеринбург, пинаев владислав
Владислав Пинаев опубликовал сообщение в соцсетях Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил об отмене всех развлекательных мероприятий в городе. Сообщение появилось в его соцсетях. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«В выходные в Нижнем Тагиле отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — написал Пинаев на странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее об ограничениях рассказали в департаменте информполитики регионе со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева.

Накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после устроили пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.

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Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил об отмене всех развлекательных мероприятий в городе. Сообщение появилось в его соцсетях. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. «В выходные в Нижнем Тагиле отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — написал Пинаев на странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее об ограничениях рассказали в департаменте информполитики регионе со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева. Накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после устроили пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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