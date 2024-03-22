Мэр Нижнего Тагила объявил об отмене праздников вслед за губернатором

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил об отмене всех развлекательных мероприятий в городе. Сообщение появилось в его соцсетях. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.
«В выходные в Нижнем Тагиле отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — написал Пинаев на странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее об ограничениях рассказали в департаменте информполитики регионе со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева.
Накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после устроили пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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