Происшествия Мэр Нижнего Тагила объявил об отмене праздников вслед за губернатором Мэр Нижнего Тагила отменил праздники из-за теракта в «Крокус Сити Холле» 23 марта 2024 в 11:37 Размер текста - 17 + Владислав Пинаев опубликовал сообщение в соцсетях Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил об отмене всех развлекательных мероприятий в городе. Сообщение появилось в его соцсетях. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. «В выходные в Нижнем Тагиле отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — написал Пинаев на странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее об ограничениях рассказали в департаменте информполитики регионе со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева. Накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после устроили пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил об отмене всех развлекательных мероприятий в городе. Сообщение появилось в его соцсетях. Причиной стал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. «В выходные в Нижнем Тагиле отменены все развлекательные и культурно-массовые мероприятия», — написал Пинаев на странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее об ограничениях рассказали в департаменте информполитики регионе со ссылкой на губернатора Евгения Куйвашева. Накануне вечером в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после устроили пожар. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям