«Осторожно, новости»: двое причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» задержаны

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Остальных подозреваемых продолжают разыскивать Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

С двумя задержанными подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле» работают следователи. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».

«С двумя задержанными прямо сейчас проводят следственные мероприятия», — говорится в сообщении. По предварительной информации, установлена причастность мужчин к теракту. Остальных подозреваемых продолжают искать. Всего в ориентировке, по данным канала, было шесть граждан Таджикистана.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили автомобиль, который походит по ориентировке на машину предполагаемых террористов. Официальных данных о задержанных нет.

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С двумя задержанными подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле» работают следователи. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «С двумя задержанными прямо сейчас проводят следственные мероприятия», — говорится в сообщении. По предварительной информации, установлена причастность мужчин к теракту. Остальных подозреваемых продолжают искать. Всего в ориентировке, по данным канала, было шесть граждан Таджикистана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили автомобиль, который походит по ориентировке на машину предполагаемых террористов. Официальных данных о задержанных нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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