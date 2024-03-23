«Осторожно, новости»: двое причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» задержаны

23 марта 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Остальных подозреваемых продолжают разыскивать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» С двумя задержанными подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле» работают следователи. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «С двумя задержанными прямо сейчас проводят следственные мероприятия», — говорится в сообщении. По предварительной информации, установлена причастность мужчин к теракту. Остальных подозреваемых продолжают искать. Всего в ориентировке, по данным канала, было шесть граждан Таджикистана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили автомобиль, который походит по ориентировке на машину предполагаемых террористов. Официальных данных о задержанных нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С двумя задержанными подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле» работают следователи. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «С двумя задержанными прямо сейчас проводят следственные мероприятия», — говорится в сообщении. По предварительной информации, установлена причастность мужчин к теракту. Остальных подозреваемых продолжают искать. Всего в ориентировке, по данным канала, было шесть граждан Таджикистана. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили автомобиль, который походит по ориентировке на машину предполагаемых террористов. Официальных данных о задержанных нет.