«Осторожно, новости»: двое причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» задержаны

С двумя задержанными подозреваемыми в теракте в «Крокус Сити Холле» работают следователи. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».
«С двумя задержанными прямо сейчас проводят следственные мероприятия», — говорится в сообщении. По предварительной информации, установлена причастность мужчин к теракту. Остальных подозреваемых продолжают искать. Всего в ориентировке, по данным канала, было шесть граждан Таджикистана.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в Брянской области остановили автомобиль, который походит по ориентировке на машину предполагаемых террористов. Официальных данных о задержанных нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.