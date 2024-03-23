Согласно списку, пострадали 107 человек
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Появился список раненых, которые были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле». Его опубликовало МЧС России.
«Список госпитализированных в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09.00 по мск (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано
Телефоны открытых горячих линий:
- Для поиска пострадавших или не выходящих на связь близких — горячая линия правительства Московской области 8 (800) 550-50-30;
- горячая линия департамента здравоохранения Москвы 8 (499)251-45-03;
- для получения психологической помощи горячая линия МЧС России 8 (800) 775-17-17.
Адреса пунктов сдачи крови:
- Донорский центр на Беговой — улица Поликарпова, д. 14, стр. 1;
- Донорский центр Царицыно — улица Бакинская, 31;
- Донорский центр на Шаболовской — улица Шаболовка, 57.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 60 человек. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
Список пострадавших от теракта в «Крокусе»
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