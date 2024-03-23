МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе». Фото

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Город. Курган, бсмп, медицина, больница, фельдшер, машина скорой помощи, госпитализация, скорая помощь
Согласно списку, пострадали 107 человек Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Появился список раненых, которые были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле». Его опубликовало МЧС России.

«Список госпитализированных в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09.00 по мск (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МЧС. Согласно списку, пострадали 107 человек.

Телефоны открытых горячих линий:

  • Для поиска пострадавших или не выходящих на связь близких — горячая линия правительства Московской области 8 (800) 550-50-30;
  • горячая линия департамента здравоохранения Москвы 8 (499)251-45-03;
  • для получения психологической помощи горячая линия МЧС России 8 (800) 775-17-17.

Адреса пунктов сдачи крови:

  • Донорский центр на Беговой — улица Поликарпова, д. 14, стр. 1;
  • Донорский центр Царицыно — улица Бакинская, 31;
  • Донорский центр на Шаболовской — улица Шаболовка, 57.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 60 человек. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

Список пострадавших от теракта в "Крокусе"
Список пострадавших от теракта в «Крокусе»
Фото:
Список пострадавших от теракта в "Крокусе"
Фото:
Список пострадавших от теракта в "Крокусе"
Фото:
Список пострадавших от теракта в "Крокусе"
Фото:

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Появился список раненых, которые были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле». Его опубликовало МЧС России. «Список госпитализированных в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09.00 по мск (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МЧС. Согласно списку, пострадали 107 человек. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 60 человек. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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