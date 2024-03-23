МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе». Фото

23 марта 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Согласно списку, пострадали 107 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Появился список раненых, которые были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле». Его опубликовало МЧС России. «Список госпитализированных в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09.00 по мск (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МЧС . Согласно списку, пострадали 107 человек. Телефоны открытых горячих линий: Для поиска пострадавших или не выходящих на связь близких — горячая линия правительства Московской области 8 (800) 550-50-30;

горячая линия департамента здравоохранения Москвы 8 (499)251-45-03;

для получения психологической помощи горячая линия МЧС России 8 (800) 775-17-17. Адреса пунктов сдачи крови: Донорский центр на Беговой — улица Поликарпова, д. 14, стр. 1;

Донорский центр Царицыно — улица Бакинская, 31;

Донорский центр на Шаболовской — улица Шаболовка, 57. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 60 человек. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU. Список пострадавших от теракта в «Крокусе» Фото: скриншот сайта МЧС России / https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5238976 Фото: скриншот сайта МЧС России / https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5238976 Фото: скриншот сайта МЧС России / https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5238976 Фото: скриншот сайта МЧС России / https://mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5238976 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появился список раненых, которые были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле». Его опубликовало МЧС России. «Список госпитализированных в связи с ситуацией в Московской области по состоянию на 09.00 по мск (по данным Минздрава России)», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте МЧС. Согласно списку, пострадали 107 человек. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. По последним данным, погибли 60 человек. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.