Дети успели покинуть здание Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Спортсмены из Челябинска Валерия Подрядова и Лев Огорельцев готовились к выступлению на чемпионате России по бальным танцам в «Крокус Сити Холле», когда там началась стрельба. Об этом рассказали тренеры подростов.

«За несколько минут до теракта успели выбежать из здания. И уже на улице стрельбу услышали внутри», — рассказал URA.RU один из тренеров.

Во время теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье проводились соревнования по бальным танцам. 14-летние спортсмены из Челябинска Валерия Подрядова и Лев Огорельцев были в числе участников. Дети ожидали своей очереди выхода, когда все началось. Выбегать на улицу им пришлось в одежде и обуви для выступления.

«Тут все горит… С нами все хорошо, сейчас мы пойдем через мост в Красногорск», — говорит Валерия в видео.

Журналист URA.RU попытался связаться с Валерией по телефону. На звонок спортсменка не ответила.

В Подмосковье в концертном зале «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта произошел теракт. На данный момент известно о 60 погибших, пострадавших — более 100. URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент, в онлайн-трансляции.