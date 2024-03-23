Минздрав опубликовал список пострадавших в «Крокус Сити Холле»

В списке отметили, что 121 человек пострадали из-за теракта
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Опубликован список раненных в теракте в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья.
«Список пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холл от 22.03.2024 года по состоянию на 06.00 23.03.2024», — говорится в сообщении, опубликованном
Ранее в МЧС РФ сообщили, что 107 человек были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле». По информации Следкома РФ, более 60 человек погибли, передает телеканал 360.
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