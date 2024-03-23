Минздрав опубликовал список пострадавших в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Опубликован список раненных в теракте в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья. «Список пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холл от 22.03.2024 года по состоянию на 06.00 23.03.2024», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава. Согласно списку, 121 человек пострадал, 107 из них были доставлены в столичные больницы. Ранее в МЧС РФ сообщили, что 107 человек были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле». По информации Следкома РФ, более 60 человек погибли, передает телеканал 360.