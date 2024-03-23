Минздрав опубликовал список пострадавших в «Крокус Сити Холле»

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В списке отметили, что 121 человек пострадали из-за теракта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Опубликован список раненных в теракте в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья.

«Список пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холл от 22.03.2024 года по состоянию на 06.00 23.03.2024», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава. Согласно списку, 121 человек пострадал, 107 из них были доставлены в столичные больницы.

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В «Крокус Сити Холле» погибли более 60 человек: что известно к утру после теракта

Ранее в МЧС РФ сообщили, что 107 человек были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле». По информации Следкома РФ, более 60 человек погибли, передает телеканал 360.

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Опубликован список раненных в теракте в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья. «Список пострадавших в результате теракта в Крокус Сити Холл от 22.03.2024 года по состоянию на 06.00 23.03.2024», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава. Согласно списку, 121 человек пострадал, 107 из них были доставлены в столичные больницы. Ранее в МЧС РФ сообщили, что 107 человек были госпитализированы после теракта в «Крокус Сити Холле». По информации Следкома РФ, более 60 человек погибли, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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