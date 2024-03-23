В «Крокус Сити Холле» расстреляли более 60 человек: что известно к утру после теракта

112: под Брянском остановлено авто по ориентировке на террористов из «Крокуса»

23 марта 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», погибли более 60 человек. Во время нападения террористы стреляли из автоматов Калашникова, после чего устроили в здании пожар. В Брянской области остановлено авто, похожее по ориентировке на машину предполагаемых террористов. Редакция URA.RU приносит глубочайшие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. В материале собрана информация о трагедии к утру 23 марта. Очевидец Елена сообщила, что один из зрителей «Крокус Сити Холла» помог спастись десяткам людей, напав на террориста. Однако неизвестно, остался ли мужчина жив. «Он просто дал нам возможность выйти всем через сцену, через запасной выход мы все выбежали на улицу», — сообщила Елена. По информации telegram-канала 112, в Брянской области остановили автомобиль, который походит по ориентировке на машину предполагаемых террористов. Задержаны два человека. Отмечается, что пока нельзя говорить об их причастности к террористической атаке в «Крокус Сити Холле». Официальных данных о задержанных нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в «Крокус Сити Холле» после теракта основной огонь был ликвидирован, остались отдельные очаги возгорания, продолжается разбор завалов. Однако на крыше здания «Крокус Сити Холла» снова появилось пламя и открытое горение. В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что почти 500 человек и 183 единицы техники задействованы в тушении пожара. По информации ведомства, около 200 человек привлечены от МЧС РФ. URA.RU опубликовало фоторепортаж о том, как здание выглядит утром после теракта. Тушение оставшихся очагов пожара займет максимум еще пару часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС Подмосковья. Все пострадавшие при теракте были эвакуированы из здания. Об этом сообщили корреспонденты с места событий. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что завершились основные работы по экстренной помощи раненым в теракте. Он отметил, что с пациентами, которые находятся в тяжелом состоянии, продолжается работа. В 10:00 по московскому времени будет опубликован список погибших в результате теракта, которых удалось идентифицировать. Об этом заявил Андрей Воробьев. В это же время в БЦ «Кубик» рядом с «Крокусом» начнет работать центр помощи, где родственники смогут получить все необходимые данные о пострадавших и погибших. Красная площадь в Москве полностью закрыта после теракта. Об этом сообщили корреспонденты. По информации представителя Государственного Кремлевского дворца, отменены все массовые мероприятия, которые были запланированы на 23 и 24 марта. Также об отмене спектаклей сообщили театры. Многие музеи приняли решение о временном закрытии. На сайте выставке-форуме «Россия» все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 марта также отменены. В Москве на подъезде к аэропорту Шереметьево образовалась пробка из машин. По информации корреспондентов с места событий, затор связан с усилением мер безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Жители Москвы массово приходят в Центр крови имени Гаврилова, чтобы сдать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.