К мемориалу в Екатеринбурге несут цветы и игрушки в память о жертвах «Крокуса». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» продолжает расти
Мемориал жертвам теракта в «Крокусе» продолжает расти Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Екатеринбуржцы продолжают нести цветы, игрушки и фотографии к стихийному мемориалу на площади 1905 года в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Горожане продолжают нести цветы к самодельному мемориалу. Людей довольно много, кто-то принес плюшевые игрушки», — рассказал он с места событий.

Стихийный мемориал возник ночью 23 марта, горожане уже днем стали активно приносить цветы. Также на рекламных билбордах и экранах Екатеринбурга появились изображения свечей в память о погибших во время теракта.

Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать людей, после чего подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Екатеринбуржцы продолжают нести цветы, игрушки и фотографии к стихийному мемориалу на площади 1905 года в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Горожане продолжают нести цветы к самодельному мемориалу. Людей довольно много, кто-то принес плюшевые игрушки», — рассказал он с места событий. Стихийный мемориал возник ночью 23 марта, горожане уже днем стали активно приносить цветы. Также на рекламных билбордах и экранах Екатеринбурга появились изображения свечей в память о погибших во время теракта. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать людей, после чего подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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