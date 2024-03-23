Екатеринбуржцы продолжают нести цветы, игрушки и фотографии к стихийному мемориалу на площади 1905 года в память о погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Горожане продолжают нести цветы к самодельному мемориалу. Людей довольно много, кто-то принес плюшевые игрушки», — рассказал он с места событий.
Стихийный мемориал возник ночью 23 марта, горожане уже днем стали активно приносить цветы. Также на рекламных билбордах и экранах Екатеринбурга появились изображения свечей в память о погибших во время теракта.
Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать людей, после чего подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.