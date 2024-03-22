Стихийный мемориал появился на Площади 1905 года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Екатеринбурге на Площади 1905 года появился стихийный мемориал в память о погибших теракте в Подмосковье. Об этом сообщили очевидцы.

«На Площади 1905 года организован стихийный памятник погибшим в „Крокус Сити Холле“», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+». Также в Екатеринбурге на билбордах появилась надпись «скорбим».

Теракт произошел вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». По данным ФСБ, погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

Соболезнования семьям погибших выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также подчеркнул, что регион готов оказать любую необходимую помощь и поддержку.

Фото: telegram-канал «Бандитский центр 18+», https://t.me/c/1188054680/16947