22 марта 2024

В Екатеринбурге появился стихийный мемориал после теракта в «Крокусе». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, траур, гвоздики, цветы, черная лента, память, набережная, стихийный мемориал
Стихийный мемориал появился на Площади 1905 года (архивное фото) Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Екатеринбурге на Площади 1905 года появился стихийный мемориал в память о погибших теракте в Подмосковье. Об этом сообщили очевидцы.

«На Площади 1905 года организован стихийный памятник погибшим в „Крокус Сити Холле“», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+». Также в Екатеринбурге на билбордах появилась надпись «скорбим».

Теракт произошел вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». По данным ФСБ, погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

Соболезнования семьям погибших выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также подчеркнул, что регион готов оказать любую необходимую помощь и поддержку.

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В Екатеринбурге на Площади 1905 года появился стихийный мемориал в память о погибших теракте в Подмосковье. Об этом сообщили очевидцы. «На Площади 1905 года организован стихийный памятник погибшим в „Крокус Сити Холле“», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+». Также в Екатеринбурге на билбордах появилась надпись «скорбим». Теракт произошел вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». По данным ФСБ, погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Соболезнования семьям погибших выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также подчеркнул, что регион готов оказать любую необходимую помощь и поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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