В Екатеринбурге на Площади 1905 года появился стихийный мемориал в память о погибших теракте в Подмосковье. Об этом сообщили очевидцы.
«На Площади 1905 года организован стихийный памятник погибшим в „Крокус Сити Холле“», — пишет telegram-канал «Бандитский центр 18+». Также в Екатеринбурге на билбордах появилась надпись «скорбим».
Теракт произошел вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед началом концерта группы «Пикник». По данным ФСБ, погибли 40 человек и пострадали более 100, в их числе есть дети. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
Соболезнования семьям погибших выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он также подчеркнул, что регион готов оказать любую необходимую помощь и поддержку.
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