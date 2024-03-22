22 марта 2024

В Екатеринбурге на экранах зажглись свечи в память о погибших в «Крокусе». Видео

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Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, свеча, билборд, теракт
Все больше свечей памяти появляется по всей России Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Екатеринбурге 23 марта на рекламных билбордах и экранах появились изображения свечей в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Внимание на это обратил читатель URA.RU. «Скорбим 22.03.2024», — гласит надпись на экранах.

Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что в результате теракта погибли более 60 человек. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

Губернатор Евгений Куйвашев отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Ожидается, что в ближайшее время свердловские власти определят меры по усилению безопасности в регионе.

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В Екатеринбурге 23 марта на рекламных билбордах и экранах появились изображения свечей в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Внимание на это обратил читатель URA.RU. «Скорбим 22.03.2024», — гласит надпись на экранах. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что в результате теракта погибли более 60 человек. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Губернатор Евгений Куйвашев отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Ожидается, что в ближайшее время свердловские власти определят меры по усилению безопасности в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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