В Екатеринбурге 23 марта на рекламных билбордах и экранах появились изображения свечей в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Внимание на это обратил читатель URA.RU. «Скорбим 22.03.2024», — гласит надпись на экранах.
Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что в результате теракта погибли более 60 человек. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
Губернатор Евгений Куйвашев отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Ожидается, что в ближайшее время свердловские власти определят меры по усилению безопасности в регионе.
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