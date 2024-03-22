В Екатеринбурге на экранах зажглись свечи в память о погибших в «Крокусе». Видео

23 марта 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

Все больше свечей памяти появляется по всей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Екатеринбурге 23 марта на рекламных билбордах и экранах появились изображения свечей в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Внимание на это обратил читатель URA.RU. «Скорбим 22.03.2024», — гласит надпись на экранах. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что в результате теракта погибли более 60 человек. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Губернатор Евгений Куйвашев отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Ожидается, что в ближайшее время свердловские власти определят меры по усилению безопасности в регионе. Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» (https://t.me/inburg/31976) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 23 марта на рекламных билбордах и экранах появились изображения свечей в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта. Внимание на это обратил читатель URA.RU. «Скорбим 22.03.2024», — гласит надпись на экранах. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они стали расстреливать людей, после чего подожгли здание. В Следственном комитете России сообщили, что в результате теракта погибли более 60 человек. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Губернатор Евгений Куйвашев отменил все развлекательные мероприятия в регионе. Ожидается, что в ближайшее время свердловские власти определят меры по усилению безопасности в регионе.