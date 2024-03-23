Губернатор Подмосковья пообещал выплаты детям, потерявшим родителей в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Траурная акция. Тюмень
Андрей Воробьев рассказал, что все расходы на захоронения на себя возьмут власти Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Дети, которые остались без родителей из-за теракта в «Крокус Сити Холле», будут получать ежемесячные выплаты. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что все расходы на захоронение будут оплачены властями.

Также он рассказал о выплатах семьям погибших. По три миллиона рублей получат близкие погибших; по одному миллиону — пострадавшие, которые находятся в стационаре; по 500 тысяч рублей — пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети, которые остались без родителей из-за теракта в «Крокус Сити Холле», будут получать ежемесячные выплаты. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что все расходы на захоронение будут оплачены властями. Также он рассказал о выплатах семьям погибших. По три миллиона рублей получат близкие погибших; по одному миллиону — пострадавшие, которые находятся в стационаре; по 500 тысяч рублей — пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...