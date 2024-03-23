Губернатор Подмосковья пообещал выплаты детям, потерявшим родителей в «Крокусе»

Дети, которые остались без родителей из-за теракта в «Крокус Сити Холле», будут получать ежемесячные выплаты. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что все расходы на захоронение будут оплачены властями.
Также он рассказал о выплатах семьям погибших. По три миллиона рублей получат близкие погибших; по одному миллиону — пострадавшие, которые находятся в стационаре; по 500 тысяч рублей — пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.
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Дети, которые остались без родителей из-за теракта в «Крокус Сити Холле», будут получать ежемесячные выплаты. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Ежемесячные выплаты также будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он отметил, что все расходы на захоронение будут оплачены властями. Также он рассказал о выплатах семьям погибших. По три миллиона рублей получат близкие погибших; по одному миллиону — пострадавшие, которые находятся в стационаре; по 500 тысяч рублей — пострадавшие, которые получили лечение амбулаторно.