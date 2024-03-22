22 марта 2024

Житель Челябинской области значится в списках погибших в «Крокус Сити Холл»

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Акция памяти жертв в "Крокус-сити". Челябинск, крокус-сити
Стало известно о погибшем из Челябинской области в «Крокус Сити Холл» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Житель Челябинской области Александр Баклемышев значится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы «Пикник», рассказал его сын Максим.

«Он [отец] прислал мне видео из зала перед самым началом концерта… Сейчас мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — рассказал Максим, сообщается в telegram-канале RT.

Александр — из города Сатка Челябинской области. 51-летний мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы. Он давно мечтал услышать вживую выступление «Пикника». Баклемышев работал вахтовым методом. Он занимался обслуживанием буровых скважин.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и подожгли здание. По информации Следственного комитета России, погибли 93 человека.

Александр Баклемышев значится первым в списке погибших
Александр Баклемышев значится первым в списке погибших

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Житель Челябинской области Александр Баклемышев значится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы «Пикник», рассказал его сын Максим. «Он [отец] прислал мне видео из зала перед самым началом концерта… Сейчас мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — рассказал Максим, сообщается в telegram-канале RT. Александр — из города Сатка Челябинской области. 51-летний мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы. Он давно мечтал услышать вживую выступление «Пикника». Баклемышев работал вахтовым методом. Он занимался обслуживанием буровых скважин. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и подожгли здание. По информации Следственного комитета России, погибли 93 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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