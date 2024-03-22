Житель Челябинской области значится в списках погибших в «Крокус Сити Холл»

23 марта 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Стало известно о погибшем из Челябинской области в «Крокус Сити Холл» Фото: Альбина Золотухина © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Житель Челябинской области Александр Баклемышев значится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы «Пикник», рассказал его сын Максим. «Он [отец] прислал мне видео из зала перед самым началом концерта… Сейчас мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — рассказал Максим, сообщается в telegram-канале RT. Александр — из города Сатка Челябинской области. 51-летний мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы. Он давно мечтал услышать вживую выступление «Пикника». Баклемышев работал вахтовым методом. Он занимался обслуживанием буровых скважин. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и подожгли здание. По информации Следственного комитета России, погибли 93 человека. Александр Баклемышев значится первым в списке погибших Фото скриншот сайта минздрава Подмосковья https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/uvazhaemye-zhiteli-esli-vy-uvideli-v-spiskakh-pogibshikh-v-krokuse-svoego-rodstvennika-ili-znakomogo-pozvonite-pozhaluista-na-goryachuyu-liniyu-122-0-dlya-zvonkov-iz-moskvy Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области Александр Баклемышев значится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы «Пикник», рассказал его сын Максим. «Он [отец] прислал мне видео из зала перед самым началом концерта… Сейчас мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — рассказал Максим, сообщается в telegram-канале RT. Александр — из города Сатка Челябинской области. 51-летний мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы. Он давно мечтал услышать вживую выступление «Пикника». Баклемышев работал вахтовым методом. Он занимался обслуживанием буровых скважин. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и подожгли здание. По информации Следственного комитета России, погибли 93 человека.