Житель Челябинской области значится в списках погибших в «Крокус Сити Холл»

Житель Челябинской области Александр Баклемышев значится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы «Пикник», рассказал его сын Максим.
«Он [отец] прислал мне видео из зала перед самым началом концерта… Сейчас мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — рассказал Максим, сообщается в telegram-канале RT.
Александр — из города Сатка Челябинской области. 51-летний мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы. Он давно мечтал услышать вживую выступление «Пикника». Баклемышев работал вахтовым методом. Он занимался обслуживанием буровых скважин.
Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и подожгли здание. По информации Следственного комитета России, погибли 93 человека.
Александр Баклемышев значится первым в списке погибших
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Житель Челябинской области Александр Баклемышев значится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы «Пикник», рассказал его сын Максим. «Он [отец] прислал мне видео из зала перед самым началом концерта… Сейчас мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — рассказал Максим, сообщается в telegram-канале RT. Александр — из города Сатка Челябинской области. 51-летний мужчина прилетел в Москву специально на концерт любимой группы. Он давно мечтал услышать вживую выступление «Пикника». Баклемышев работал вахтовым методом. Он занимался обслуживанием буровых скважин. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл», где устроили стрельбу и подожгли здание. По информации Следственного комитета России, погибли 93 человека.