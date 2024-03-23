Боксерское шоу в Екатеринбурге начнется с минуты молчания

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге начнется с минуты молчания в память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.
«Уважаемые любители бокса, в начале турнира мы вместе с вами почтим память жертв теракта, который произошел в Подмосковье», — сообщили в организации. Меры безопасности на турнире будут усилены.
В Екатеринбурге были отменены больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В Подмосковье неизвестные открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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