Боксерское шоу в Екатеринбурге начнется с минуты молчания

23 марта 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Также на мероприятии будут усиленны меры безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Вечер бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге начнется с минуты молчания в память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Уважаемые любители бокса, в начале турнира мы вместе с вами почтим память жертв теракта, который произошел в Подмосковье», — сообщили в организации. Меры безопасности на турнире будут усилены. В Екатеринбурге были отменены больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В Подмосковье неизвестные открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. На здании появилась свеча памяти Фото предоставлено пресс-службой RCC Boxing Promotions Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге начнется с минуты молчания в память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Уважаемые любители бокса, в начале турнира мы вместе с вами почтим память жертв теракта, который произошел в Подмосковье», — сообщили в организации. Меры безопасности на турнире будут усилены. В Екатеринбурге были отменены больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В Подмосковье неизвестные открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.