Боксерское шоу в Екатеринбурге начнется с минуты молчания

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"Вечер звезд" в Академии единоборств РМК. Екатеринбург, бокс, ринг, rcc boxing promotions
Также на мероприятии будут усиленны меры безопасности Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге начнется с минуты молчания в память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Уважаемые любители бокса, в начале турнира мы вместе с вами почтим память жертв теракта, который произошел в Подмосковье», — сообщили в организации. Меры безопасности на турнире будут усилены.

В Екатеринбурге были отменены больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В Подмосковье неизвестные открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

На здании появилась свеча памяти
На здании появилась свеча памяти

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Вечер бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге начнется с минуты молчания в память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Уважаемые любители бокса, в начале турнира мы вместе с вами почтим память жертв теракта, который произошел в Подмосковье», — сообщили в организации. Меры безопасности на турнире будут усилены. В Екатеринбурге были отменены больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. В Подмосковье неизвестные открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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