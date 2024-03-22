В Екатеринбурге отменено больше 100 мероприятий после теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге отменены концерты, лекции, показы спектаклей и мастер-классы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Екатеринбурге отменены больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Точное количество событий, которые переносят, неизвестно, но только в муниципальных учреждениях их 80, сообщает telegram-канал, контролируемый пресс-службой горадминистрации. Подробнее о том, на какие мероприятия не смогут попасть горожане, — в материале URA.RU (он будет обновляться). Музеи Музей истории Екатеринбурга отменил все массовые и развлекательные мероприятия, назначенные на 23 и 24 марта. Деньги за билеты гости могут вернуть через кассу музея или через электронное заявление на сайте билетного оператора. Уральский филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге перенес серию бесед с художницами Анастасией Крохалевой, Катей Червонных и Ксенией Маркеловой на неопределенный срок. О новой дате встреч горожанам сообщат позже в соцсетях музея. Мультимедийный парк «Россия — Моя история» отменил все культурно-массовые мероприятия. Концерт академического хора «Музыкальная палитра» и экскурсии, назначенные на выходные дни, также отменены. Пространства Встреча в креативном кластере «Домна» «Ура. Урал. Встреча» отменена в связи с терактом в «Крокусе». В пространстве «Фонд» отменена бесплатная лекция по «Гендерным исследованиям» социолога Андрея Коряковцева. Новая дата мероприятий будет сообщена позже. В Ельцин Центре отменены кинопоказы, мастер-классы, детские программы, арт-клуб и музейные концерты. Арт-галерея и музей Бориса Ельцина продолжают свою работу. Купленный билет можно вернуть онлайн или в самом здании. Также был отменен арт-ужин в МЦИ «Главный проспект». Организация выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Ночные и дневные мероприятия в баре «Самоцвет» также отменены, но заведение будет работать по прежнему графику. В Екатеринбург-ЭКСПО были отменены все мероприятия 23 и 24 марта. О новой дате концерта Анжелики Варум и Леонида Агутина будет сообщено позже. Торгово-развлекательные центры Закрыта фан-зона ХК «Автомобилист» в ТРЦ «Мега», где зрители смотрели матчи клуба на большом экране. Трансляции игры «Автомобилиста» против СКА не будет. Помимо этого, некоторые спортивные мероприятия в Екатеринбурге пройдут без зрителей. В ТРЦ VEER Mall также выразили соболезнования родным и близким пострадавших в теракте. Там будут отменены все развлекательные мероприятия. Музыка и театры «Урал Опера Балет» отменил спектакли «Дюймовочка» и «Лебединое озеро», которые должны были пройти в выходные, 23—24 марта. О том, что делать с билетами, обещают сообщить позже. Также отменены выступления в «Екатеринбургском театре кукол». Концерт группы «Пилот» в клубе «Фабрика» перенесен на неопределенный срок. Спектакль «Трое на качелях», который должен был пройти на площадке «THEATRUM» в Верхней Пышме также отменен. В Свердловском театре музыкальной комедии отменили все спектакли и мероприятия, запланированные на выходные: 23 марта — экскурсионная программа «Кулисы зовут», спектакль «Скрипач на крыше», концертная программа «Минелли-JAM». 24 марта — спектакли «Муха-цокотуха», «Эвита», «Знойные мамочки». По вопросам сдачи билета или переноса нужно обратиться в кассы. Кинотеатры Пресс-служба кинотеатра «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» выразила соболезнования всем пострадавшим в результате теракта. Однако площадки будут работать в штатном режиме. Приостановлена работа кинотеатра «Премьер зал» в связи с отменой массовых мероприятий. В пресс-службе компании сообщили, что средства за купленные билеты будут возвращены. Институты и университеты В Уральском федеральном университете (УрФУ) был отменен финальный этап большой олимпиады «Я — профессионал», который должен был пройти в 15 городах России, включая Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Позже студентов уведомят о новом месте проведения соревнований. Сам университет перешел на гибридный формат обучения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге отменены больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Точное количество событий, которые переносят, неизвестно, но только в муниципальных учреждениях их 80, сообщает telegram-канал, контролируемый пресс-службой горадминистрации. Подробнее о том, на какие мероприятия не смогут попасть горожане, — в материале URA.RU (он будет обновляться). Музей истории Екатеринбурга отменил все массовые и развлекательные мероприятия, назначенные на 23 и 24 марта. Деньги за билеты гости могут вернуть через кассу музея или через электронное заявление на сайте билетного оператора. Уральский филиал Пушкинского музея в Екатеринбурге перенес серию бесед с художницами Анастасией Крохалевой, Катей Червонных и Ксенией Маркеловой на неопределенный срок. О новой дате встреч горожанам сообщат позже в соцсетях музея. Мультимедийный парк «Россия — Моя история» отменил все культурно-массовые мероприятия. Концерт академического хора «Музыкальная палитра» и экскурсии, назначенные на выходные дни, также отменены. Встреча в креативном кластере «Домна» «Ура. Урал. Встреча» отменена в связи с терактом в «Крокусе». В пространстве «Фонд» отменена бесплатная лекция по «Гендерным исследованиям» социолога Андрея Коряковцева. Новая дата мероприятий будет сообщена позже. В Ельцин Центре отменены кинопоказы, мастер-классы, детские программы, арт-клуб и музейные концерты. Арт-галерея и музей Бориса Ельцина продолжают свою работу. Купленный билет можно вернуть онлайн или в самом здании. Также был отменен арт-ужин в МЦИ «Главный проспект». Организация выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим. Ночные и дневные мероприятия в баре «Самоцвет» также отменены, но заведение будет работать по прежнему графику. В Екатеринбург-ЭКСПО были отменены все мероприятия 23 и 24 марта. О новой дате концерта Анжелики Варум и Леонида Агутина будет сообщено позже. Закрыта фан-зона ХК «Автомобилист» в ТРЦ «Мега», где зрители смотрели матчи клуба на большом экране. Трансляции игры «Автомобилиста» против СКА не будет. Помимо этого, некоторые спортивные мероприятия в Екатеринбурге пройдут без зрителей. В ТРЦ VEER Mall также выразили соболезнования родным и близким пострадавших в теракте. Там будут отменены все развлекательные мероприятия. «Урал Опера Балет» отменил спектакли «Дюймовочка» и «Лебединое озеро», которые должны были пройти в выходные, 23—24 марта. О том, что делать с билетами, обещают сообщить позже. Также отменены выступления в «Екатеринбургском театре кукол». Концерт группы «Пилот» в клубе «Фабрика» перенесен на неопределенный срок. Спектакль «Трое на качелях», который должен был пройти на площадке «THEATRUM» в Верхней Пышме также отменен. В Свердловском театре музыкальной комедии отменили все спектакли и мероприятия, запланированные на выходные: 23 марта — экскурсионная программа «Кулисы зовут», спектакль «Скрипач на крыше», концертная программа «Минелли-JAM». 24 марта — спектакли «Муха-цокотуха», «Эвита», «Знойные мамочки». По вопросам сдачи билета или переноса нужно обратиться в кассы. Пресс-служба кинотеатра «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» выразила соболезнования всем пострадавшим в результате теракта. Однако площадки будут работать в штатном режиме. Приостановлена работа кинотеатра «Премьер зал» в связи с отменой массовых мероприятий. В пресс-службе компании сообщили, что средства за купленные билеты будут возвращены. В Уральском федеральном университете (УрФУ) был отменен финальный этап большой олимпиады «Я — профессионал», который должен был пройти в 15 городах России, включая Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. Позже студентов уведомят о новом месте проведения соревнований. Сам университет перешел на гибридный формат обучения.