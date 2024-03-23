Свердловчанка погибла во время теракта в «Крокус Сити Холл». Скрин

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Два года назад Виктория Ладейщикова переехала в частный дом в Подмосковье Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Свердловчанка Виктория Ладейщикова погибла во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Женщина была фанаткой группы «Пикник», на концерте которой началась стрельба, рассказала дочь погибшей.

«[Виктория Ладейщикова] родилась в Верхней Пышме — занималась йогой, любила животных», — говорится в telegram-канале Ural Mash. Два года назад между погибшей и ее дочерью произошел разлад, тогда женщина все бросила и перебралась в Московскую область — поселилась в частный дом в часе езды от «Крокуса»… была фанаткой «Пикника». Имя 46-летней Ладейщиковой также опубликовано в списке погибших в теракте.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По последним данным погибли 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.

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Свердловчанка Виктория Ладейщикова погибла во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Женщина была фанаткой группы «Пикник», на концерте которой началась стрельба, рассказала дочь погибшей. «[Виктория Ладейщикова] родилась в Верхней Пышме — занималась йогой, любила животных», — говорится в telegram-канале Ural Mash. Два года назад между погибшей и ее дочерью произошел разлад, тогда женщина все бросила и перебралась в Московскую область — поселилась в частный дом в часе езды от «Крокуса»… была фанаткой «Пикника». Имя 46-летней Ладейщиковой также опубликовано в списке погибших в теракте. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По последним данным погибли 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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