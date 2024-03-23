Свердловчанка погибла во время теракта в «Крокус Сити Холл». Скрин

23 марта 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Два года назад Виктория Ладейщикова переехала в частный дом в Подмосковье Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Свердловчанка Виктория Ладейщикова погибла во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Женщина была фанаткой группы «Пикник», на концерте которой началась стрельба, рассказала дочь погибшей. «[Виктория Ладейщикова] родилась в Верхней Пышме — занималась йогой, любила животных», — говорится в telegram-канале Ural Mash. Два года назад между погибшей и ее дочерью произошел разлад, тогда женщина все бросила и перебралась в Московскую область — поселилась в частный дом в часе езды от «Крокуса»… была фанаткой «Пикника». Имя 46-летней Ладейщиковой также опубликовано в списке погибших в теракте. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По последним данным погибли 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции. Скрин: Министерство здравоохранения Московской области (https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/uvazhaemye-zhiteli-esli-vy-uvideli-v-spiskakh-pogibshikh-v-krokuse-svoego-rodstvennika-ili-znakomogo-pozvonite-pozhaluista-na-goryachuyu-liniyu-122-0-dlya-zvonkov-iz-moskvy) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанка Виктория Ладейщикова погибла во время теракта в «Крокус Сити Холл» 22 марта. Женщина была фанаткой группы «Пикник», на концерте которой началась стрельба, рассказала дочь погибшей. «[Виктория Ладейщикова] родилась в Верхней Пышме — занималась йогой, любила животных», — говорится в telegram-канале Ural Mash. Два года назад между погибшей и ее дочерью произошел разлад, тогда женщина все бросила и перебралась в Московскую область — поселилась в частный дом в часе езды от «Крокуса»… была фанаткой «Пикника». Имя 46-летней Ладейщиковой также опубликовано в списке погибших в теракте. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По последним данным погибли 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.