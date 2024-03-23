Telegram-каналы распространяют ложь о возможных виновниках трагедии в «Крокусе»

23 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

О личностях возможных террористов официально не сообщалось (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В telegram-каналах расходятся сообщения о причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» уроженцев Ингушетии. Однако информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в ходе совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. «Источник „ВЧК-ОГПУ“ говорит, что по подозрению в причастности к нападению на „Крокус“ в розыск объявлены уроженцы Ингушетии», — пишет telegram-канал Newsweek. Там же приведены фото, имена, фамилии и годы рождения предполагаемых виновников. Канал «ВЧК-ОГПУ», который первым распространил эту информацию, позже удалил пост. По данным «Комсомольской правды», лица, которые упоминаются в распространяемом сообщении, были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Ингушетии со 2 по 3 марта. Российские авторитетные СМИ не распространяли информацию о причастности уроженцев Ингушетии к теракту. ФСБ сообщила о задержании 11 человек, которые могут быть причастны к трагедии. О личности задержанных официальной информации от ведомства не поступало. «Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей теракта в „Крокусе“. Также в Кремле сообщили, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте», — писало ранее URA.RU. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, напомним, произошел вечером 22 марта. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В telegram-каналах расходятся сообщения о причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» уроженцев Ингушетии. Однако информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в ходе совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. «Источник „ВЧК-ОГПУ“ говорит, что по подозрению в причастности к нападению на „Крокус“ в розыск объявлены уроженцы Ингушетии», — пишет telegram-канал Newsweek. Там же приведены фото, имена, фамилии и годы рождения предполагаемых виновников. Канал «ВЧК-ОГПУ», который первым распространил эту информацию, позже удалил пост. По данным «Комсомольской правды», лица, которые упоминаются в распространяемом сообщении, были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Ингушетии со 2 по 3 марта. Российские авторитетные СМИ не распространяли информацию о причастности уроженцев Ингушетии к теракту. ФСБ сообщила о задержании 11 человек, которые могут быть причастны к трагедии. О личности задержанных официальной информации от ведомства не поступало. «Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей теракта в „Крокусе“. Также в Кремле сообщили, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте», — писало ранее URA.RU. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, напомним, произошел вечером 22 марта. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.