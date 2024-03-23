Telegram-каналы распространяют ложь о возможных виновниках трагедии в «Крокусе»

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О личностях возможных террористов официально не сообщалось (архивный снимок) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В telegram-каналах расходятся сообщения о причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» уроженцев Ингушетии. Однако информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в ходе совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков.

«Источник „ВЧК-ОГПУ“ говорит, что по подозрению в причастности к нападению на „Крокус“ в розыск объявлены уроженцы Ингушетии», — пишет telegram-канал Newsweek. Там же приведены фото, имена, фамилии и годы рождения предполагаемых виновников.

Канал «ВЧК-ОГПУ», который первым распространил эту информацию, позже удалил пост. По данным «Комсомольской правды», лица, которые упоминаются в распространяемом сообщении, были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Ингушетии со 2 по 3 марта.

Российские авторитетные СМИ не распространяли информацию о причастности уроженцев Ингушетии к теракту. ФСБ сообщила о задержании 11 человек, которые могут быть причастны к трагедии. О личности задержанных официальной информации от ведомства не поступало. «Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей теракта в „Крокусе“. Также в Кремле сообщили, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте», — писало ранее URA.RU.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, напомним, произошел вечером 22 марта. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.

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В telegram-каналах расходятся сообщения о причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» уроженцев Ингушетии. Однако информация не соответствует действительности, выяснило URA.RU в ходе совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейков. «Источник „ВЧК-ОГПУ“ говорит, что по подозрению в причастности к нападению на „Крокус“ в розыск объявлены уроженцы Ингушетии», — пишет telegram-канал Newsweek. Там же приведены фото, имена, фамилии и годы рождения предполагаемых виновников. Канал «ВЧК-ОГПУ», который первым распространил эту информацию, позже удалил пост. По данным «Комсомольской правды», лица, которые упоминаются в распространяемом сообщении, были ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Ингушетии со 2 по 3 марта. Российские авторитетные СМИ не распространяли информацию о причастности уроженцев Ингушетии к теракту. ФСБ сообщила о задержании 11 человек, которые могут быть причастны к трагедии. О личности задержанных официальной информации от ведомства не поступало. «Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных исполнителей теракта в „Крокусе“. Также в Кремле сообщили, что ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте», — писало ранее URA.RU. Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, напомним, произошел вечером 22 марта. URA.RU сообщает главные новости по теме в онлайн-трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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