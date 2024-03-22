Правительство Челябинской области поможет семье погибшего в теракте южноуральца

23 марта 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

В областном правительстве подтвердили гибель южноуральца в Подмосковье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Правительство Челябинской области окажет материальную помощь семье погибшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» южноуральца Александра Баклемышева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. «Подтверждаем гибель южноуральца из Сатки в результате террористического акта в „Крокус Сити Холле“. По поручению губернатора Алексея Текслера принято решение о выделении одного миллиона рублей из областного бюджета», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Родственникам также будет оказана вся необходимая помощь. Региональное правительство выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего южноуральца. Житель города Сатка Челябинской области Александр Баклемышев значится в списках погибших в результате теракта в Подмосковье. Баклемышев работал вахтовым методом. Он занимался обслуживанием буровых скважин. Мужчина специально прилетел в Москву на концерт любимой группы «Пикник». Послушать выступление вживую он мечтал давно, рассказал его сын Максим. «Отец в списках погибших… Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — поделился сын с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Челябинской области окажет материальную помощь семье погибшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» южноуральца Александра Баклемышева. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. «Подтверждаем гибель южноуральца из Сатки в результате террористического акта в „Крокус Сити Холле“. По поручению губернатора Алексея Текслера принято решение о выделении одного миллиона рублей из областного бюджета», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Родственникам также будет оказана вся необходимая помощь. Региональное правительство выражает глубочайшие соболезнования семье погибшего южноуральца. Житель города Сатка Челябинской области Александр Баклемышев значится в списках погибших в результате теракта в Подмосковье. Баклемышев работал вахтовым методом. Он занимался обслуживанием буровых скважин. Мужчина специально прилетел в Москву на концерт любимой группы «Пикник». Послушать выступление вживую он мечтал давно, рассказал его сын Максим. «Отец в списках погибших… Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — поделился сын с журналистами.