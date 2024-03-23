Дети из Екатеринбурга и Нижнего Тагила были в «Крокус Сити Холле» в день теракта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара, крокус-сити, теракт в крокус сити
Юные спортсмены выступали утром, благодаря чему спаслись от теракта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Четверо детей из Екатеринбурга и Нижнего Тагила (Свердловская область) были в здании «Крокус Сити Холл» в день теракта. Юные танцоры выступали в концертном зале утром, а позже эвакуировались. Об этом рассказал тренер спортсменов Дмитрий Шефер.

«Соревнования отменили. Всех детей эвакуировали полностью вчера. Наши дети в этот день, к счастью, не соревновались, у них был перерыв. Они с утра оттанцевали и закончили выступление. Они планировали еще сегодня танцевать, но раз произошел такой случай — все отменили», — рассказал тренер изданию TagilCity.

Сейчас спортсмены ждут рейс на самолет. Вместе с детьми-танцорами находятся их родители.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Неизвестные ворвались на концертную площадку здания и открыли огонь из автоматов, после чего подожгли здание. По последним данным погибли 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четверо детей из Екатеринбурга и Нижнего Тагила (Свердловская область) были в здании «Крокус Сити Холл» в день теракта. Юные танцоры выступали в концертном зале утром, а позже эвакуировались. Об этом рассказал тренер спортсменов Дмитрий Шефер. «Соревнования отменили. Всех детей эвакуировали полностью вчера. Наши дети в этот день, к счастью, не соревновались, у них был перерыв. Они с утра оттанцевали и закончили выступление. Они планировали еще сегодня танцевать, но раз произошел такой случай — все отменили», — рассказал тренер изданию TagilCity. Сейчас спортсмены ждут рейс на самолет. Вместе с детьми-танцорами находятся их родители. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Неизвестные ворвались на концертную площадку здания и открыли огонь из автоматов, после чего подожгли здание. По последним данным погибли 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...