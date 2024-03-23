Дети из Екатеринбурга и Нижнего Тагила были в «Крокус Сити Холле» в день теракта

23 марта 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Юные спортсмены выступали утром, благодаря чему спаслись от теракта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Четверо детей из Екатеринбурга и Нижнего Тагила (Свердловская область) были в здании «Крокус Сити Холл» в день теракта. Юные танцоры выступали в концертном зале утром, а позже эвакуировались. Об этом рассказал тренер спортсменов Дмитрий Шефер. «Соревнования отменили. Всех детей эвакуировали полностью вчера. Наши дети в этот день, к счастью, не соревновались, у них был перерыв. Они с утра оттанцевали и закончили выступление. Они планировали еще сегодня танцевать, но раз произошел такой случай — все отменили», — рассказал тренер изданию TagilCity. Сейчас спортсмены ждут рейс на самолет. Вместе с детьми-танцорами находятся их родители. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Неизвестные ворвались на концертную площадку здания и открыли огонь из автоматов, после чего подожгли здание. По последним данным погибли 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Четверо детей из Екатеринбурга и Нижнего Тагила (Свердловская область) были в здании «Крокус Сити Холл» в день теракта. Юные танцоры выступали в концертном зале утром, а позже эвакуировались. Об этом рассказал тренер спортсменов Дмитрий Шефер. «Соревнования отменили. Всех детей эвакуировали полностью вчера. Наши дети в этот день, к счастью, не соревновались, у них был перерыв. Они с утра оттанцевали и закончили выступление. Они планировали еще сегодня танцевать, но раз произошел такой случай — все отменили», — рассказал тренер изданию TagilCity. Сейчас спортсмены ждут рейс на самолет. Вместе с детьми-танцорами находятся их родители. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Неизвестные ворвались на концертную площадку здания и открыли огонь из автоматов, после чего подожгли здание. По последним данным погибли 115 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.