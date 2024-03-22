Общество Куйвашев дал установки чиновникам и силовикам после теракта в «Крокусе» Губернатор Куйвашев ввел повышенные меры безопасности в людных местах 23 марта 2024 в 12:14 Размер текста - 17 + Евгений Куйвашев поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии региона в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» 22 марта в Подмосковье. Он поручил усилить меры безопасности в местах скопления людей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Свердловской области… Губернатор поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей и на мероприятиях с большим количеством участников», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». В регионе были отменены увеселительные мероприятия, в том числе массовые уличные и ярмарочные гуляния 23 и 24 марта. Также были увеличены патрули в общественных местах и у объектов транспортной инфраструктуры. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Злоумышленники открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии региона в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» 22 марта в Подмосковье. Он поручил усилить меры безопасности в местах скопления людей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Свердловской области… Губернатор поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей и на мероприятиях с большим количеством участников», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». В регионе были отменены увеселительные мероприятия, в том числе массовые уличные и ярмарочные гуляния 23 и 24 марта. Также были увеличены патрули в общественных местах и у объектов транспортной инфраструктуры. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Злоумышленники открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям