22 марта 2024

Куйвашев дал установки чиновникам и силовикам после теракта в «Крокусе»

Губернатор Куйвашев ввел повышенные меры безопасности в людных местах
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам госнаграды. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии региона в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» 22 марта в Подмосковье. Он поручил усилить меры безопасности в местах скопления людей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).

«Евгений Куйвашев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Свердловской области… Губернатор поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей и на мероприятиях с большим количеством участников», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул».

В регионе были отменены увеселительные мероприятия, в том числе массовые уличные и ярмарочные гуляния 23 и 24 марта. Также были увеличены патрули в общественных местах и у объектов транспортной инфраструктуры.

Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Злоумышленники открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии региона в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» 22 марта в Подмосковье. Он поручил усилить меры безопасности в местах скопления людей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Свердловской области… Губернатор поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей и на мероприятиях с большим количеством участников», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул». В регионе были отменены увеселительные мероприятия, в том числе массовые уличные и ярмарочные гуляния 23 и 24 марта. Также были увеличены патрули в общественных местах и у объектов транспортной инфраструктуры. Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Злоумышленники открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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