Куйвашев дал установки чиновникам и силовикам после теракта в «Крокусе»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел заседание антитеррористической комиссии региона в связи с терактом в «Крокус Сити Холл» 22 марта в Подмосковье. Он поручил усилить меры безопасности в местах скопления людей, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«Евгений Куйвашев провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии Свердловской области… Губернатор поручил ввести повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей и на мероприятиях с большим количеством участников», — говорится в сообщении официального telegram-канала ДИПа «Свердловский пул».
В регионе были отменены увеселительные мероприятия, в том числе массовые уличные и ярмарочные гуляния 23 и 24 марта. Также были увеличены патрули в общественных местах и у объектов транспортной инфраструктуры.
Вечером 22 марта неизвестные проникли в «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Злоумышленники открыли огонь по людям, собравшимся на концерт группы «Пикник». После террористы подожгли здание. Главное о трагедии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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