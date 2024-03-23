Путин: все террористы найдены

Владимир Путин сообщил о задержании всех террористов
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Все террористы, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны», — сказал Путин в ходе обращения к гражданам, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что террористы пытались скрыться, при этом всего было задержано 11 человек.
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