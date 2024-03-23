Путин: все террористы найдены

23 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил о задержании всех террористов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Все террористы, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны», — сказал Путин в ходе обращения к гражданам, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что террористы пытались скрыться, при этом всего было задержано 11 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все террористы, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны», — сказал Путин в ходе обращения к гражданам, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что террористы пытались скрыться, при этом всего было задержано 11 человек.