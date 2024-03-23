Путин: все террористы найдены

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Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил о задержании всех террористов Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Все террористы, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны», — сказал Путин в ходе обращения к гражданам, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что террористы пытались скрыться, при этом всего было задержано 11 человек.

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Все террористы, которые совершили теракт в «Крокус Сити Холле», были задержаны. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны», — сказал Путин в ходе обращения к гражданам, трансляция велась на телеканале Россия 24. Он добавил, что террористы пытались скрыться, при этом всего было задержано 11 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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