Путин: террористов ждет возмездие и забвение

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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористы, совершившие теракт в «Крокус сити холе», а также заказчики теракта, понесут суровое наказание. Всех их ждет возмездие и забвение, заявил президент Владимир Путин.

«Все исполнители и заказчики понесут суровое наказание. Мы установим и покараем каждого кто причастен. Террористов ждет возмездие и забвение», — заявил Путин.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В настоящий момент известно о 143 погибших.

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Террористы, совершившие теракт в «Крокус сити холе», а также заказчики теракта, понесут суровое наказание. Всех их ждет возмездие и забвение, заявил президент Владимир Путин. «Все исполнители и заказчики понесут суровое наказание. Мы установим и покараем каждого кто причастен. Террористов ждет возмездие и забвение», — заявил Путин. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В настоящий момент известно о 143 погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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