Путин: террористов ждет возмездие и забвение

23 марта 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы, совершившие теракт в «Крокус сити холе», а также заказчики теракта, понесут суровое наказание. Всех их ждет возмездие и забвение, заявил президент Владимир Путин. «Все исполнители и заказчики понесут суровое наказание. Мы установим и покараем каждого кто причастен. Террористов ждет возмездие и забвение», — заявил Путин. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В настоящий момент известно о 143 погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы, совершившие теракт в «Крокус сити холе», а также заказчики теракта, понесут суровое наказание. Всех их ждет возмездие и забвение, заявил президент Владимир Путин. «Все исполнители и заказчики понесут суровое наказание. Мы установим и покараем каждого кто причастен. Террористов ждет возмездие и забвение», — заявил Путин. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В настоящий момент известно о 143 погибших.