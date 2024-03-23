Путин: террористов ждет возмездие и забвение

новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Террористы, совершившие теракт в «Крокус сити холе», а также заказчики теракта, понесут суровое наказание. Всех их ждет возмездие и забвение, заявил президент Владимир Путин.
«Все исполнители и заказчики понесут суровое наказание. Мы установим и покараем каждого кто причастен. Террористов ждет возмездие и забвение», — заявил Путин.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В настоящий момент известно о 143 погибших.
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