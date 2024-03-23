Свердловчане-очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали, как им удалось спастись

Свердловчанам, приехавшим на детские соревнования по бальным танцам, которые проходили в здании «Крокус Сити Холла», удалось сбежать во время теракта. О том, как это происходило, рассказали родители юных спортсменов.
«У нас проходил чемпионат по бальным танцам… стала подниматься по лесенкам. Слышу, сестра бежит и кричит: «Люди, убегайте! Спасайтесь, там стрельба! Там люди в камуфляжной одежде зашли и стали стрелять», — рассказала очевидица E1.RU.
После этого родители с детьми бросили костюмы и побежали к выходу. «Слышу грохот, как плита упала, и потом хлопки. Я из-за угла выглядываю и вижу, как входная стеклянная группа рушится от выстрелов», — рассказала еще одна свидетельница трагедии порталу. Она подчеркнула, что видела, как в людей стреляют в упор. Женщина отметила, что не уверена, остались бы она и дети в живых, если бы не поднялись на второй этаж помещения.
На данный момент известно о том, что в теракте погибла одна свердловчанка, уроженка Верхней Пышмы Виктория Ладейщикова. Она приехала в «Крокус» на концерт группы «Пикник».
Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку здания, где выступала группа «Пикник» и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли помещение. По последним данным погибло 115 человек. Подробнее о том, что известно о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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