Свердловчане-очевидцы теракта в «Крокусе» рассказали, как им удалось спастись

Свердловчанам удалось сбежать из «Крокус Сити Холла» во время теракта

23 марта 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Свердловчанам с детьми удалось сбежать из здания во время теракта Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Свердловчанам, приехавшим на детские соревнования по бальным танцам, которые проходили в здании «Крокус Сити Холла», удалось сбежать во время теракта. О том, как это происходило, рассказали родители юных спортсменов. «У нас проходил чемпионат по бальным танцам… стала подниматься по лесенкам. Слышу, сестра бежит и кричит: «Люди, убегайте! Спасайтесь, там стрельба! Там люди в камуфляжной одежде зашли и стали стрелять», — рассказала очевидица E1.RU. После этого родители с детьми бросили костюмы и побежали к выходу. «Слышу грохот, как плита упала, и потом хлопки. Я из-за угла выглядываю и вижу, как входная стеклянная группа рушится от выстрелов», — рассказала еще одна свидетельница трагедии порталу. Она подчеркнула, что видела, как в людей стреляют в упор. Женщина отметила, что не уверена, остались бы она и дети в живых, если бы не поднялись на второй этаж помещения. На данный момент известно о том, что в теракте погибла одна свердловчанка, уроженка Верхней Пышмы Виктория Ладейщикова. Она приехала в «Крокус» на концерт группы «Пикник». Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку здания, где выступала группа «Пикник» и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли помещение. По последним данным погибло 115 человек. Подробнее о том, что известно о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанам, приехавшим на детские соревнования по бальным танцам, которые проходили в здании «Крокус Сити Холла», удалось сбежать во время теракта. О том, как это происходило, рассказали родители юных спортсменов. «У нас проходил чемпионат по бальным танцам… стала подниматься по лесенкам. Слышу, сестра бежит и кричит: «Люди, убегайте! Спасайтесь, там стрельба! Там люди в камуфляжной одежде зашли и стали стрелять», — рассказала очевидица E1.RU. После этого родители с детьми бросили костюмы и побежали к выходу. «Слышу грохот, как плита упала, и потом хлопки. Я из-за угла выглядываю и вижу, как входная стеклянная группа рушится от выстрелов», — рассказала еще одна свидетельница трагедии порталу. Она подчеркнула, что видела, как в людей стреляют в упор. Женщина отметила, что не уверена, остались бы она и дети в живых, если бы не поднялись на второй этаж помещения. На данный момент известно о том, что в теракте погибла одна свердловчанка, уроженка Верхней Пышмы Виктория Ладейщикова. Она приехала в «Крокус» на концерт группы «Пикник». Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку здания, где выступала группа «Пикник» и открыли стрельбу из автоматов, после чего подожгли помещение. По последним данным погибло 115 человек. Подробнее о том, что известно о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.