Губернатор Артюхов выразил соболезнования семьям погибших в теракте в «Крокусе»

В «Крокус Сити Холле» ночью 22 марта произошел теракт Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов выразил соболезнования семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Трагедия в Подмосковье — жестокий спланированный террористический акт. Кто бы ни стоял за этим массовым убийством, возмездия им не избежать. В эти сложнейшие для страны минуты весь Ямал сопереживает и надеется на спасение тех, кто оказался в опасности. Скорбим о погибших, молимся о пострадавших, сочувствуем каждому, кого коснулась эта беда», — написал Артюхов в telegram-канале.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокусе», после чего устроили пожар. Для оперативной помощи пострадавшим и семьям погибших в теракте Соцфонд России создал рабочую группу. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.