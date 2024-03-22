22 марта 2024

Глава союза таджиков Пермского края осудил действия террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Общественник из Перми заявил, что террористам нет оправдания вне зависимости от национальности Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Террористам вне зависимости от их национальности не может быть оправдания. Виновные в атаке на «Крокус Сити Холл» должны понести заслуженное наказание. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации «Союз таджиков Пермского края» Хуршед Саидов.

«Те, кто организовал теракт в Подмосковье, пытались спровоцировать межнациональный конфликт. У них это не получилось — мы, наоборот, еще сильнее сплотились. И организаторы, и исполнители должны понести заслуженное наказание», — подчеркнул Саидов.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что все четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в Подмосковье являются иностранными гражданами. Подозреваемых поймали и уже доставили в столицу.

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Террористам вне зависимости от их национальности не может быть оправдания. Виновные в атаке на «Крокус Сити Холл» должны понести заслуженное наказание. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации «Союз таджиков Пермского края» Хуршед Саидов. «Те, кто организовал теракт в Подмосковье, пытались спровоцировать межнациональный конфликт. У них это не получилось — мы, наоборот, еще сильнее сплотились. И организаторы, и исполнители должны понести заслуженное наказание», — подчеркнул Саидов. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что все четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в Подмосковье являются иностранными гражданами. Подозреваемых поймали и уже доставили в столицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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