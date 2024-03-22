Глава союза таджиков Пермского края осудил действия террористов

Террористам вне зависимости от их национальности не может быть оправдания. Виновные в атаке на «Крокус Сити Холл» должны понести заслуженное наказание. Об этом URA.RU рассказал глава общественной организации «Союз таджиков Пермского края» Хуршед Саидов.
«Те, кто организовал теракт в Подмосковье, пытались спровоцировать межнациональный конфликт. У них это не получилось — мы, наоборот, еще сильнее сплотились. И организаторы, и исполнители должны понести заслуженное наказание», — подчеркнул Саидов.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что все четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в Подмосковье являются иностранными гражданами. Подозреваемых поймали и уже доставили в столицу.
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