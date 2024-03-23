МВД РФ: все террористы из «Крокуса» — иностранные граждане

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Здания, жанры. Москва, мвд, мвд рф, министерство внутренних дел
МВД России проводит проверку в отношении боевиков, заявила Ирина Волк Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Все террористы, связанные с нападением на «Крокус Сити Холл» 22 марта, являются иностранными гражданами. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Все четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в „Крокус Сити Холле“ являются иностранными гражданами», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что некоторые telegram-каналы и соцсети ранее распространяли ложные утверждения о том, что боевики, скрывавшиеся на автомобиле «Рено Логан» и позднее задержанные в Брянской области, являются гражданами России.

В настоящее время МВД России и ФСБ России совместно проводят тщательную проверку в отношении задержанных лиц, включая проверку их пребывания и адресов проживания в РФ. Правоохранительные органы призывают журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и преждевременных оценок, а также полностью доверять только официальным сообщениям соответствующих ведомств, заключила представитель МВД.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт, в результате которого боевики открыли огонь по мирным людям. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, совершивших этот акт, были задержаны.

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Все террористы, связанные с нападением на «Крокус Сити Холл» 22 марта, являются иностранными гражданами. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. «Все четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в „Крокус Сити Холле“ являются иностранными гражданами», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что некоторые telegram-каналы и соцсети ранее распространяли ложные утверждения о том, что боевики, скрывавшиеся на автомобиле «Рено Логан» и позднее задержанные в Брянской области, являются гражданами России. В настоящее время МВД России и ФСБ России совместно проводят тщательную проверку в отношении задержанных лиц, включая проверку их пребывания и адресов проживания в РФ. Правоохранительные органы призывают журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и преждевременных оценок, а также полностью доверять только официальным сообщениям соответствующих ведомств, заключила представитель МВД. Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт, в результате которого боевики открыли огонь по мирным людям. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, совершивших этот акт, были задержаны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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