МВД РФ: все террористы из «Крокуса» — иностранные граждане

23 марта 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

МВД России проводит проверку в отношении боевиков, заявила Ирина Волк Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Все террористы, связанные с нападением на «Крокус Сити Холл» 22 марта, являются иностранными гражданами. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. «Все четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в „Крокус Сити Холле“ являются иностранными гражданами», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что некоторые telegram-каналы и соцсети ранее распространяли ложные утверждения о том, что боевики, скрывавшиеся на автомобиле «Рено Логан» и позднее задержанные в Брянской области, являются гражданами России. В настоящее время МВД России и ФСБ России совместно проводят тщательную проверку в отношении задержанных лиц, включая проверку их пребывания и адресов проживания в РФ. Правоохранительные органы призывают журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и преждевременных оценок, а также полностью доверять только официальным сообщениям соответствующих ведомств, заключила представитель МВД. Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт, в результате которого боевики открыли огонь по мирным людям. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, совершивших этот акт, были задержаны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все террористы, связанные с нападением на «Крокус Сити Холл» 22 марта, являются иностранными гражданами. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк. «Все четверо подозреваемых в совершении теракта 22 марта в „Крокус Сити Холле“ являются иностранными гражданами», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что некоторые telegram-каналы и соцсети ранее распространяли ложные утверждения о том, что боевики, скрывавшиеся на автомобиле «Рено Логан» и позднее задержанные в Брянской области, являются гражданами России. В настоящее время МВД России и ФСБ России совместно проводят тщательную проверку в отношении задержанных лиц, включая проверку их пребывания и адресов проживания в РФ. Правоохранительные органы призывают журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и преждевременных оценок, а также полностью доверять только официальным сообщениям соответствующих ведомств, заключила представитель МВД. Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт, в результате которого боевики открыли огонь по мирным людям. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, совершивших этот акт, были задержаны.