Генпрокуратура провела проверку разрешения на эксплуатацию «Крокус Экспо»

Генпрокуратура: «Крокус Экспо» введено в эксплуатацию 12 октября 2009 года

23 марта 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

«Крокус Экспо» был введен в соответствии с требованиями, заявили в Генпрокуратуре Фото: Софья Сандурская © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Проверка информации об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию здания «Крокус Экспо» подтвердила, что оно было введено в эксплуатацию 12 октября 2009 года в соответствии с градостроительным законодательством. Об этом рассказали в Генпрокуратуре России. «Данный объект капитального строительства введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Там добавили, что сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности. Террористическая атака произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл», где был открыт огонь по посетителям. Погибли 133 человека. Четверо задержанных террористов доставлены в Москву для последующего допроса и следственных действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проверка информации об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию здания «Крокус Экспо» подтвердила, что оно было введено в эксплуатацию 12 октября 2009 года в соответствии с градостроительным законодательством. Об этом рассказали в Генпрокуратуре России. «Данный объект капитального строительства введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Там добавили, что сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности. Террористическая атака произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл», где был открыт огонь по посетителям. Погибли 133 человека. Четверо задержанных террористов доставлены в Москву для последующего допроса и следственных действий.