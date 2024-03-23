Генпрокуратура провела проверку разрешения на эксплуатацию «Крокус Экспо»

Генпрокуратура: «Крокус Экспо» введено в эксплуатацию 12 октября 2009 года
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«Крокус Экспо» был введен в соответствии с требованиями, заявили в Генпрокуратуре Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Проверка информации об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию здания «Крокус Экспо» подтвердила, что оно было введено в эксплуатацию 12 октября 2009 года в соответствии с градостроительным законодательством. Об этом рассказали в Генпрокуратуре России.

«Данный объект капитального строительства введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Там добавили, что сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности.

Террористическая атака произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл», где был открыт огонь по посетителям. Погибли 133 человека. Четверо задержанных террористов доставлены в Москву для последующего допроса и следственных действий.

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Проверка информации об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию здания «Крокус Экспо» подтвердила, что оно было введено в эксплуатацию 12 октября 2009 года в соответствии с градостроительным законодательством. Об этом рассказали в Генпрокуратуре России. «Данный объект капитального строительства введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Там добавили, что сообщения о том, что здание не было введено в эксплуатацию и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности. Террористическая атака произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл», где был открыт огонь по посетителям. Погибли 133 человека. Четверо задержанных террористов доставлены в Москву для последующего допроса и следственных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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