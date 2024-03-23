Выпускница УрГЭУ оказалась в списках погибших в теракте

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Точной информации о смерти женщины у родственников еще нет Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Выпускница УрГЭУ, 44-летняя Наталья Зудина из Екатеринбурга оказалась в списках погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил родственник. В списке погибших, опубликованном на официальном сайте минздрава Подпосковья, есть ее имя и фамилия.

«44-летняя Наталья Зудина из Екатеринбурга, возможно, стала жертвой теракта в „Крокус Сити Холл“. Имя екатеринбурженки числится в списках погибших… Родные не могут поверить в случившееся. По их словам, они ждут процедуру опознания», — пишет «КП-Екатеринбург». Наталья Зудина числится в списке погибших на официальном сайте минздрава Подмосковья

Родственники женщины отмечают, что это «огромная ошибка». По их словам, точной информации о ее смерти у них еще нет. Они «надеются на чудо», сказано в тексте.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Выпускница УрГЭУ, 44-летняя Наталья Зудина из Екатеринбурга оказалась в списках погибших в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил родственник. В списке погибших, опубликованном на официальном сайте минздрава Подпосковья, есть ее имя и фамилия. «44-летняя Наталья Зудина из Екатеринбурга, возможно, стала жертвой теракта в „Крокус Сити Холл“. Имя екатеринбурженки числится в списках погибших… Родные не могут поверить в случившееся. По их словам, они ждут процедуру опознания», — пишет «КП-Екатеринбург». Наталья Зудина числится в списке погибших на официальном сайте минздрава Подмосковья Родственники женщины отмечают, что это «огромная ошибка». По их словам, точной информации о ее смерти у них еще нет. Они «надеются на чудо», сказано в тексте. Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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