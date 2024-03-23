Shot: оператор спас команду во время теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Оператор, который должен был снимать концерт «Пикника», спас 17 человек из «Крокуса» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Оператор Иван Поморин, который должен был снимать концерт группы «Пикник» в день теракта в «Крокус Сити Холле», спас 17 человек. Он смог вовремя открыть запертую служебную дверь и вывел живой всю свою команду. Новость по теме Почему террористы согласились на преступление в «Крокусе»: первые показания задержанных. Видео «Иван, который находился за режиссерским пультом за кулисами, первым услышал выстрелы и немедленно скомандовал всем оставлять технику и бежать к нему за кулисы», — передает telegram-канал Shot рассказ оператора. Отмечается, что команда состояла из 17 человек: все оперативно собрались и пошли с группой других людей через служебные помещения к выходу, который оказался закрыт. Как рассказал Поморин, люди смогли отпереть дверь изнутри и благополучно вышли на улицу. В канале отмечают слова очевидцев о том, что террористы хорошо были знакомы с геометрией зала, знали, где что расположено, а также поджигали объекты целенаправленно и подходили к ним уверенно. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших. Группа «Пикник» должна была выступать в концертном зале в день теракта. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оператор Иван Поморин, который должен был снимать концерт группы «Пикник» в день теракта в «Крокус Сити Холле», спас 17 человек. Он смог вовремя открыть запертую служебную дверь и вывел живой всю свою команду. «Иван, который находился за режиссерским пультом за кулисами, первым услышал выстрелы и немедленно скомандовал всем оставлять технику и бежать к нему за кулисы», — передает telegram-канал Shot рассказ оператора. Отмечается, что команда состояла из 17 человек: все оперативно собрались и пошли с группой других людей через служебные помещения к выходу, который оказался закрыт. Как рассказал Поморин, люди смогли отпереть дверь изнутри и благополучно вышли на улицу. В канале отмечают слова очевидцев о том, что террористы хорошо были знакомы с геометрией зала, знали, где что расположено, а также поджигали объекты целенаправленно и подходили к ним уверенно. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших. Группа «Пикник» должна была выступать в концертном зале в день теракта. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.