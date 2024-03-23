Shot: оператор спас команду во время теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по Дмитрию Лошагину. Последнее слово. Екатеринбург, оператор, видеокамера, телевидение, прессасми
Оператор, который должен был снимать концерт «Пикника», спас 17 человек из «Крокуса» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Оператор Иван Поморин, который должен был снимать концерт группы «Пикник» в день теракта в «Крокус Сити Холле», спас 17 человек. Он смог вовремя открыть запертую служебную дверь и вывел живой всю свою команду.

Новость по теме
Почему террористы согласились на преступление в «Крокусе»: первые показания задержанных. Видео

«Иван, который находился за режиссерским пультом за кулисами, первым услышал выстрелы и немедленно скомандовал всем оставлять технику и бежать к нему за кулисы», — передает telegram-канал Shot рассказ оператора. Отмечается, что команда состояла из 17 человек: все оперативно собрались и пошли с группой других людей через служебные помещения к выходу, который оказался закрыт.

Как рассказал Поморин, люди смогли отпереть дверь изнутри и благополучно вышли на улицу. В канале отмечают слова очевидцев о том, что террористы хорошо были знакомы с геометрией зала, знали, где что расположено, а также поджигали объекты целенаправленно и подходили к ним уверенно.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших. Группа «Пикник» должна была выступать в концертном зале в день теракта. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оператор Иван Поморин, который должен был снимать концерт группы «Пикник» в день теракта в «Крокус Сити Холле», спас 17 человек. Он смог вовремя открыть запертую служебную дверь и вывел живой всю свою команду. «Иван, который находился за режиссерским пультом за кулисами, первым услышал выстрелы и немедленно скомандовал всем оставлять технику и бежать к нему за кулисы», — передает telegram-канал Shot рассказ оператора. Отмечается, что команда состояла из 17 человек: все оперативно собрались и пошли с группой других людей через служебные помещения к выходу, который оказался закрыт. Как рассказал Поморин, люди смогли отпереть дверь изнутри и благополучно вышли на улицу. В канале отмечают слова очевидцев о том, что террористы хорошо были знакомы с геометрией зала, знали, где что расположено, а также поджигали объекты целенаправленно и подходили к ним уверенно. Вечером 22 марта неизвестные ворвались в «Крокус Сити Холл». Они расстреляли людей и подожгли здание. На данный момент известно о 133 погибших. Группа «Пикник» должна была выступать в концертном зале в день теракта. URA.RU приводит всю известную информацию о произошедшем в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...