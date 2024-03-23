Захарова ужаснулась реакции Украины на теракт в «Крокус Сити Холле»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» украинские пропагандисты и «информационные террористы» вели прямую трансляцию с места события, при этом злорадствую над убитыми людьми. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Киевская пропагандистская ОПГ (организованная преступная группировка) вчера вела прямую трансляцию, в то время как в „Крокус Сити Холле“ убивали людей… Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что украинские пропагандисты обвиняют в теракте Россию и ее руководство.
Захарова считает, финансированием и снабжением оружия занимается Белый дом. Тем самым, по ее мнению, американцы культивируют возвращение нацизма, ксенофобии и терроризма.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.