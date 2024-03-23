23 марта 2024

Захарова ужаснулась реакции Украины на теракт в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова подозревает США в финансировании террористов напавших на «Крокус Сити Холл» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» украинские пропагандисты и «информационные террористы» вели прямую трансляцию с места события, при этом злорадствую над убитыми людьми. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевская пропагандистская ОПГ (организованная преступная группировка) вчера вела прямую трансляцию, в то время как в „Крокус Сити Холле“ убивали людей… Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что украинские пропагандисты обвиняют в теракте Россию и ее руководство.

Захарова считает, финансированием и снабжением оружия занимается Белый дом. Тем самым, по ее мнению, американцы культивируют возвращение нацизма, ксенофобии и терроризма.

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Во время теракта в «Крокус Сити Холле» украинские пропагандисты и «информационные террористы» вели прямую трансляцию с места события, при этом злорадствую над убитыми людьми. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Киевская пропагандистская ОПГ (организованная преступная группировка) вчера вела прямую трансляцию, в то время как в „Крокус Сити Холле“ убивали людей… Эти информационные террористы злорадствовали и изрыгали человеконенавистнические слоганы, прямо обвиняя в организации теракта», — заявила Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что украинские пропагандисты обвиняют в теракте Россию и ее руководство. Захарова считает, финансированием и снабжением оружия занимается Белый дом. Тем самым, по ее мнению, американцы культивируют возвращение нацизма, ксенофобии и терроризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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