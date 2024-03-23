23 марта 2024

В Нижнем Тагиле появились стихийные мемориалы памяти жертв теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
На мемориал несут алые гвоздики, детские игрушки и свечи Фото:
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В Нижнем Тагиле появилось два стихийных мемориала памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Один находится в центре города, а второй на Вагонке. Об этом сообщили местные жители.

«К танку-памятнику на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта жители Вагонки несут цветы… Аналогичный мемориал появился и в центре города: тагильчане массово проявляют свою скорбь, складывая цветы и другие атрибуты у трибуны напротив Театральной площади», — передает TagilCity.

Жители несут туда алые гвоздики, детские игрушки и свечи. Также на мемориале появился лист бумаги с надписью «Крокус Сити Скорбим 22.03.2024», сказано в тексте.

Трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. По всей стране — в том числе в регионах УрФО — появляются стихийные мемориалы. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.

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В Нижнем Тагиле появилось два стихийных мемориала памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Один находится в центре города, а второй на Вагонке. Об этом сообщили местные жители. «К танку-памятнику на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта жители Вагонки несут цветы… Аналогичный мемориал появился и в центре города: тагильчане массово проявляют свою скорбь, складывая цветы и другие атрибуты у трибуны напротив Театральной площади», — передает TagilCity. Жители несут туда алые гвоздики, детские игрушки и свечи. Также на мемориале появился лист бумаги с надписью «Крокус Сити Скорбим 22.03.2024», сказано в тексте. Трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. По всей стране — в том числе в регионах УрФО — появляются стихийные мемориалы. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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