В Нижнем Тагиле появились стихийные мемориалы памяти жертв теракта в «Крокусе»

В Нижнем Тагиле появилось два стихийных мемориала памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Один находится в центре города, а второй на Вагонке. Об этом сообщили местные жители.
«К танку-памятнику на перекрестке улицы Зари и Ленинградского проспекта жители Вагонки несут цветы… Аналогичный мемориал появился и в центре города: тагильчане массово проявляют свою скорбь, складывая цветы и другие атрибуты у трибуны напротив Театральной площади», — передает TagilCity.
Жители несут туда алые гвоздики, детские игрушки и свечи. Также на мемориале появился лист бумаги с надписью «Крокус Сити Скорбим 22.03.2024», сказано в тексте.
Трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. По всей стране — в том числе в регионах УрФО — появляются стихийные мемориалы. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. Подробнее о ЧП — в сюжете URA.RU.
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