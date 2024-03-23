Россия скорбит: стихийные мемориалы по жертвам теракта в «Крокусе». Фоторепортаж

Россияне несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в «Крокусе»

24 марта 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Разные города и регионы почтили память погибшим во время теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в разных городах люди начали создавать стихийные мемориалы, посвященные погибшим в тот день людям. В частности, жители Тюмени 23 марта приняли участие в акции, поэтому принесли цветы и мягкие игрушки к такому мемориалу в центре города. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших российские города. В Красногорске люди несли цвети и игрушки к зданию «Крокус Сити Холла» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинск, памятник «Орленок» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюмень, Цветной бульвар Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбург, Площадь 1905 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курган, областная филармония Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Подмосковье вечером 22 марта был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Неизвестные открыли огонь по людям. После этого они устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. Следственный комитет РФ рассказал, что погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Кроме того, губернаторы разных регионах отменили в эти дни массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в разных городах люди начали создавать стихийные мемориалы, посвященные погибшим в тот день людям. В частности, жители Тюмени 23 марта приняли участие в акции, поэтому принесли цветы и мягкие игрушки к такому мемориалу в центре города. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших российские города. В Подмосковье вечером 22 марта был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Неизвестные открыли огонь по людям. После этого они устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. Следственный комитет РФ рассказал, что погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Кроме того, губернаторы разных регионах отменили в эти дни массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение.