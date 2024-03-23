После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в разных городах люди начали создавать стихийные мемориалы, посвященные погибшим в тот день людям. В частности, жители Тюмени 23 марта приняли участие в акции, поэтому принесли цветы и мягкие игрушки к такому мемориалу в центре города. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших российские города.
В Красногорске люди несли цвети и игрушки к зданию «Крокус Сити Холла»
В Подмосковье вечером 22 марта был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Неизвестные открыли огонь по людям. После этого они устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. Следственный комитет РФ рассказал, что погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Кроме того, губернаторы разных регионах отменили в эти дни массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение.
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После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в разных городах люди начали создавать стихийные мемориалы, посвященные погибшим в тот день людям. В частности, жители Тюмени 23 марта приняли участие в акции, поэтому принесли цветы и мягкие игрушки к такому мемориалу в центре города. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших российские города. В Подмосковье вечером 22 марта был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Неизвестные открыли огонь по людям. После этого они устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. Следственный комитет РФ рассказал, что погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Кроме того, губернаторы разных регионах отменили в эти дни массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение.