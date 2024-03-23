23 марта 2024

Россия скорбит: стихийные мемориалы по жертвам теракта в «Крокусе». Фоторепортаж

Россияне несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Разные города и регионы почтили память погибшим во время теракта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в разных городах люди начали создавать стихийные мемориалы, посвященные погибшим в тот день людям. В частности, жители Тюмени 23 марта приняли участие в акции, поэтому принесли цветы и мягкие игрушки к такому мемориалу в центре города. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших российские города.

Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва
В Красногорске люди несли цвети и игрушки к зданию «Крокус Сити Холла»
Фото:
Мемориальные билборды. Челябинск
Челябинск, памятник «Орленок»
Фото:
Траурная акция по погибшим в теракте Крокус Сити Холла. Тюмень
Тюмень, Цветной бульвар
Фото:
Траурная акция. Екатеринбург
Екатеринбург, Площадь 1905 года
Фото:
Crocus city holl. Курган
Курган, областная филармония
Фото:

В Подмосковье вечером 22 марта был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Неизвестные открыли огонь по людям. После этого они устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. Следственный комитет РФ рассказал, что погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Кроме того, губернаторы разных регионах отменили в эти дни массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в разных городах люди начали создавать стихийные мемориалы, посвященные погибшим в тот день людям. В частности, жители Тюмени 23 марта приняли участие в акции, поэтому принесли цветы и мягкие игрушки к такому мемориалу в центре города. URA.RU в своем фоторепортаже показывает, как скорбят о погибших российские города. В Подмосковье вечером 22 марта был совершен теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Неизвестные открыли огонь по людям. После этого они устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. Следственный комитет РФ рассказал, что погибли более 133 человек. В связи с происшествием президент России Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Кроме того, губернаторы разных регионах отменили в эти дни массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...