Оператор, снимавший концерт в «Крокусе»: теракт продумали до мелочей

24 марта 2024 в 03:30 Размер текста - 17 +

Оператор: теракт в подмосковном «Крокусе» хорошо продумали Фото: Владимир Андреев © URA.RU Преступники, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали продуманно и знали, как правильно заблокировать выходы людям, чтобы они не могли покинуть зал. Об этом заявил оператор Иван Поморин, снимавший концерт группы «Пикник» в концертном зале. «Это было абсолютно спланированное мероприятие. Очень продуманное, до мелочей… Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов», — сказал Поморин в эфире программы «СоловьевLIVE». Сам оператор сидел за пультом за сценой и помог выбраться остальным членам съемочной группы. Поморин дал команду операторам оставить технику и уходить из помещения. По его рассказу, сложнее всего было выбраться девушкам операторам с верхнего яруса, так как рядом с ними уже были террористы. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преступники, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали продуманно и знали, как правильно заблокировать выходы людям, чтобы они не могли покинуть зал. Об этом заявил оператор Иван Поморин, снимавший концерт группы «Пикник» в концертном зале. «Это было абсолютно спланированное мероприятие. Очень продуманное, до мелочей… Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов», — сказал Поморин в эфире программы «СоловьевLIVE». Сам оператор сидел за пультом за сценой и помог выбраться остальным членам съемочной группы. Поморин дал команду операторам оставить технику и уходить из помещения. По его рассказу, сложнее всего было выбраться девушкам операторам с верхнего яруса, так как рядом с ними уже были террористы. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.