23 марта 2024

Оператор, снимавший концерт в «Крокусе»: теракт продумали до мелочей

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Оператор: теракт в подмосковном «Крокусе» хорошо продумали Фото:

Преступники, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали продуманно и знали, как правильно заблокировать выходы людям, чтобы они не могли покинуть зал. Об этом заявил оператор Иван Поморин, снимавший концерт группы «Пикник» в концертном зале.

«Это было абсолютно спланированное мероприятие. Очень продуманное, до мелочей… Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов», — сказал Поморин в эфире программы «СоловьевLIVE».

Сам оператор сидел за пультом за сценой и помог выбраться остальным членам съемочной группы. Поморин дал команду операторам оставить технику и уходить из помещения. По его рассказу, сложнее всего было выбраться девушкам операторам с верхнего яруса, так как рядом с ними уже были террористы.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Преступники, устроившие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», действовали продуманно и знали, как правильно заблокировать выходы людям, чтобы они не могли покинуть зал. Об этом заявил оператор Иван Поморин, снимавший концерт группы «Пикник» в концертном зале. «Это было абсолютно спланированное мероприятие. Очень продуманное, до мелочей… Люди очень хорошо представляли, в какой момент это должно произойти, чтобы зрители из зала не могли двинуться в сторону каких-то других запасных выходов», — сказал Поморин в эфире программы «СоловьевLIVE». Сам оператор сидел за пультом за сценой и помог выбраться остальным членам съемочной группы. Поморин дал команду операторам оставить технику и уходить из помещения. По его рассказу, сложнее всего было выбраться девушкам операторам с верхнего яруса, так как рядом с ними уже были террористы. Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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