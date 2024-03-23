Работодатели из ХМАО остро нуждаются в электромонтажниках и операторах

В ХМАО самыми востребованными специалистами стали электромонтажник, оператор и мерчендайзер. Об этом URA.RU сообщили специалисты «Авито Работа» на основе данных, взятых с февраля 2023 года по 2024 год.
«По нашим данным, в феврале 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе местные работодатели стали значительно чаще искать электромонтажников (спрос вырос на 177%), операторов колл-центра (+133%) и мерчендайзеров (+121%). Кроме того, выросло число вакансий для менеджеров по работе с клиентами (+113%) и администраторов (+66%)», — рассказали специалисты.
В регионе электромонтажник может в среднем зарабатывать 105 тысяч рублей, оператор колл-центра — 38 тысяч рублей, мерчендайзер — 46 тысяч рублей. Также менеджеру по работе с клиентами обещают зарплату в 44 тысячи рублей, а администратору — 46 тысяч рублей.
Специалисты HeadHunter рассказали, что в регионе высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей.
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