Работодатели из ХМАО остро нуждаются в электромонтажниках и операторах

24 марта 2024 в 07:30 Размер текста - 17 +

Электромонтажник может зарабатывать 105 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО самыми востребованными специалистами стали электромонтажник, оператор и мерчендайзер. Об этом URA.RU сообщили специалисты «Авито Работа» на основе данных, взятых с февраля 2023 года по 2024 год. «По нашим данным, в феврале 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе местные работодатели стали значительно чаще искать электромонтажников (спрос вырос на 177%), операторов колл-центра (+133%) и мерчендайзеров (+121%). Кроме того, выросло число вакансий для менеджеров по работе с клиентами (+113%) и администраторов (+66%)», — рассказали специалисты. В регионе электромонтажник может в среднем зарабатывать 105 тысяч рублей, оператор колл-центра — 38 тысяч рублей, мерчендайзер — 46 тысяч рублей. Также менеджеру по работе с клиентами обещают зарплату в 44 тысячи рублей, а администратору — 46 тысяч рублей. Специалисты HeadHunter рассказали, что в регионе высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО самыми востребованными специалистами стали электромонтажник, оператор и мерчендайзер. Об этом URA.RU сообщили специалисты «Авито Работа» на основе данных, взятых с февраля 2023 года по 2024 год. «По нашим данным, в феврале 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе местные работодатели стали значительно чаще искать электромонтажников (спрос вырос на 177%), операторов колл-центра (+133%) и мерчендайзеров (+121%). Кроме того, выросло число вакансий для менеджеров по работе с клиентами (+113%) и администраторов (+66%)», — рассказали специалисты. В регионе электромонтажник может в среднем зарабатывать 105 тысяч рублей, оператор колл-центра — 38 тысяч рублей, мерчендайзер — 46 тысяч рублей. Также менеджеру по работе с клиентами обещают зарплату в 44 тысячи рублей, а администратору — 46 тысяч рублей. Специалисты HeadHunter рассказали, что в регионе высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей.