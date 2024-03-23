23 марта 2024
22 марта 2024

Работодатели из ХМАО остро нуждаются в электромонтажниках и операторах

© Служба новостей «URA.RU»
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Электромонтажник может зарабатывать 105 тысяч рублей Фото:

В ХМАО самыми востребованными специалистами стали электромонтажник, оператор и мерчендайзер. Об этом URA.RU сообщили специалисты «Авито Работа» на основе данных, взятых с февраля 2023 года по 2024 год.

«По нашим данным, в феврале 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе местные работодатели стали значительно чаще искать электромонтажников (спрос вырос на 177%), операторов колл-центра (+133%) и мерчендайзеров (+121%). Кроме того, выросло число вакансий для менеджеров по работе с клиентами (+113%) и администраторов (+66%)», — рассказали специалисты.

В регионе электромонтажник может в среднем зарабатывать 105 тысяч рублей, оператор колл-центра — 38 тысяч рублей, мерчендайзер — 46 тысяч рублей. Также менеджеру по работе с клиентами обещают зарплату в 44 тысячи рублей, а администратору — 46 тысяч рублей.

Специалисты HeadHunter рассказали, что в регионе высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей.

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В ХМАО самыми востребованными специалистами стали электромонтажник, оператор и мерчендайзер. Об этом URA.RU сообщили специалисты «Авито Работа» на основе данных, взятых с февраля 2023 года по 2024 год. «По нашим данным, в феврале 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе местные работодатели стали значительно чаще искать электромонтажников (спрос вырос на 177%), операторов колл-центра (+133%) и мерчендайзеров (+121%). Кроме того, выросло число вакансий для менеджеров по работе с клиентами (+113%) и администраторов (+66%)», — рассказали специалисты. В регионе электромонтажник может в среднем зарабатывать 105 тысяч рублей, оператор колл-центра — 38 тысяч рублей, мерчендайзер — 46 тысяч рублей. Также менеджеру по работе с клиентами обещают зарплату в 44 тысячи рублей, а администратору — 46 тысяч рублей. Специалисты HeadHunter рассказали, что в регионе высокую зарплату предлагают хирургам, руководителю проекта, директору завода и технологу колтюбинга. В частности, зарплата хирургов составляет от 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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