В больнице Снежинска ввели ограничения из-за теракта в «Крокус Сити Холл»

В больнице Снежинска ограничили передвижение пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В городской больнице Снежинска Челябинской области 23 марта введены ограничения при посещении пациентов из-за теракта в «Крокус Сити Холл». Сообщение об этом появилось на официальной странице медучреждения, Центральной медсанчасти №15 ФМБА России.

«Уважаемые снежинцы! В целях усиления антитеррористической защищенности ограничено посещение пациентов стационара ЦМСЧ №15 ФМБА России. Подняться в палату можно только к лежачим больным с разрешения лечащего врача. Для всех остальных свидания возможны только в холле первого этажа (у центрального входа в хирургический корпус)», — говорится на странице ЦМСЧ №15 в соцсети «ВКонтакте».

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 133 человек. Среди них житель Челябинской области Александр Баклемышев. Подозреваемые задержаны. Президент России Владимир Путин объявил днем траура 24 марта. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.