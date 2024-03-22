Что известно о жителе челябинского города Баклемышеве, который погиб в «Крокус Сити Холл»

В подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта вечером произошел теракт. Неизвестные открыли стрельбу по людям, устроили пожар в здании. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта — днем общенационального траура. Жертвами теракта стали не менее 133 человека. В их числе житель Сатки (Челябинская область) 51-летний Александр Баклемышев, который приехал на концерт группы «Пикник». Что известно о погибшем — в материале URA.RU.
Что известно о погибшем Баклемышеве
Александр Баклемышев родом из города Сатка Челябинской области. 51-летний мужчина работал вахтовым методом. Он обслуживал буровые скважины.
В Москву мужчина полетел специально на концерт группы «Пикник», который проходил 22 марта в «Крокус Сити Холле». Со слов сына Максима, Александр давно хотел попасть на выступление любимой группы.
Перед началом концерта Александр прислал сыну видео из пустого зала. После связь с мужчиной оборвалась. Позднее Максим увидел в новостях информацию о теракте и попытался связаться с отцом, но безрезультатно. «Сегодня мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — сказал Максим журналистам.
Александр Баклемышев значится первым в списке погибших
На концерт группы «Пикник» Александр Баклемышев поехал один. Сегодня, 23 марта, он должен был сесть на обратный поезд, добавил Максим.
Реакция челябинских властей
Пресс-служба правительства Челябинской области официально подтвердила гибель Баклемышева при теракте в «Крокус Сити Холле». Губернатор региона Алексей Текслер распорядился оказать семье погибшего всю необходимую помощь. «Принято решение о выделении одного миллиона рублей из областного бюджета [семье Баклемышева]», — сообщили URA.RU в областном правительстве.
Глава города Сатка Александр Глазков 23 марта встретился с семьей сына погибшего. Глазков выразил соболезнования и пообещал помочь с поездкой в Москву. «Сейчас решаем вопрос с оказанием помощи родным и близким в поездке в Москву», — написал Глазков в своем telegram-канале.
Семье Баклемышева помогут с поездкой в Москву, где произошла трагедия
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В подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта вечером произошел теракт. Неизвестные открыли стрельбу по людям, устроили пожар в здании. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта — днем общенационального траура. Жертвами теракта стали не менее 133 человека. В их числе житель Сатки (Челябинская область) 51-летний Александр Баклемышев, который приехал на концерт группы «Пикник». Что известно о погибшем — в материале URA.RU. Александр Баклемышев родом из города Сатка Челябинской области. 51-летний мужчина работал вахтовым методом. Он обслуживал буровые скважины. В Москву мужчина полетел специально на концерт группы «Пикник», который проходил 22 марта в «Крокус Сити Холле». Со слов сына Максима, Александр давно хотел попасть на выступление любимой группы. Перед началом концерта Александр прислал сыну видео из пустого зала. После связь с мужчиной оборвалась. Позднее Максим увидел в новостях информацию о теракте и попытался связаться с отцом, но безрезультатно. «Сегодня мы увидели, что он в списках погибших. Мы в шоке, я не знаю, что нам теперь делать», — сказал Максим журналистам. На концерт группы «Пикник» Александр Баклемышев поехал один. Сегодня, 23 марта, он должен был сесть на обратный поезд, добавил Максим. Пресс-служба правительства Челябинской области официально подтвердила гибель Баклемышева при теракте в «Крокус Сити Холле». Губернатор региона Алексей Текслер распорядился оказать семье погибшего всю необходимую помощь. «Принято решение о выделении одного миллиона рублей из областного бюджета [семье Баклемышева]», — сообщили URA.RU в областном правительстве. Глава города Сатка Александр Глазков 23 марта встретился с семьей сына погибшего. Глазков выразил соболезнования и пообещал помочь с поездкой в Москву. «Сейчас решаем вопрос с оказанием помощи родным и близким в поездке в Москву», — написал Глазков в своем telegram-канале. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Там собрана вся самая актуальная информация о ЧП.