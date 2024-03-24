Почти 700 детей эвакуированы из Белгородской области

Власти Белгородской области 24 марта вывезли 690 детей из региона в другие. Об этом рассказал глава субъекта Вячеслав Гладков.
«Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область», — написал Вячеслав Гладков в своем
По его словам, детей примут на три недели. Если обстановка не изменится, то власти области будут настаивать, чтобы дети оставались до конца учебного года. Гладков отметил, что он находится в тесном контакте с губернаторами областей, которые предлагают свою помощь, передает RT.
Ранее Гладков говорил, что в планах вывезти девять тысяч детей. Это связано с активизацией ВСУ около Белгородской области. Депутат от Белгородской области Наталия Полуянова в разговоре с URA.RU отметила, что родители могут уехать тоже и работать удаленно.
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