Спасательная операция на месте теракта в «Крокусе» завершена: что известно к утру 24 марта

Воробьев: 133 тела погибших извлекли из-под завалов «Крокуса» за сутки

Спасателям удалось разобрать десятки кубометров завалов в «Крокусе» Фото: МЧС России

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Спасательная операция на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершена, поисковая еще продолжается. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, за сутки удалось вытащить из-под обломков концертного зала 133 тела погибших. URA.RU приводит главную информацию о последствиях террористической атаки на утро 24 марта.

В «Крокусе» продолжается поисковая операция

За сутки из-под завалов специалисты МЧС достали 133 тела. По сообщению Воробьева, предварительно удалось идентифицировать личности 50 погибших. Впереди опознание родственниками. В больницах медперсонал борется за жизни 107 человек. На данный момент известно, что расчищен огромный пласт зрительного зала.

Сотрудники кинологических служб круглосуточно дежурят на территории «Крокуса». Обходы каждые два часа проводят не только в пострадавшем здании, но и в выставочном центре «Крокус Экспо». Аналогичная работа ведется на прилегающей территории.

Спасатели в «Крокусе» разобрали более 90 кубометров завалов

За прошедший день силами сотрудников МЧС было разобрано более 90 кубических метров завалов на месте теракта. Для этого были задействованы аэромобильные группировки Центра «Лидер» и отряда «Центроспас». Ночью работы приостановили из-за нехватки освещения, пишет РИА Новости.

К месту происшествия пригнали тяжелую технику. По данным пресс-службы МЧС РФ, ее используют для разбора поврежденных конструкций концертного зала и расчистки площадей.

В России начался общенациональный траур по погибшим

В РФ начался общенациональный траур по жертвам теракта. Траурным днем 24 марта объявил президент России Владимир Путин во время трансляции на телеканале «Россия 24». Днем Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в городах в ближайшие дни. В этот день должны быть приспущены флаги, пояснили в МИД РФ.